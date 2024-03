Nées dans les années 1990, l'Audi A3 et la Mercedes Classe A ont traversé les décennies avec des philosophies différentes : toujours fidèles à elles-mêmes pour la première, radicalement modifiées pour la seconde. Si la compacte d'Ingolstadt a en effet conservé sa carrosserie à hayon - rejointe plus tard par une berline - celle de Stuttgart est née comme un petit monospace avant d'adopter un style plus proche de celui de sa concurrente.

Toutes deux en cours de restylage - la Classe A fin 2022, l'A3 il y a quelques jours - nous les opposons dans un nouveau comparatif à empattement fixe.

L'extérieur

L'Audi A3 2024 ne change pas le style de la version précédente, mettant à jour quelques détails tels que le design des blocs optiques, la calandre à cadre unique plus large et le logo avant déplacé plus haut. La grande nouveauté est l'introduction de l'A3 Allstreet, une version surélevée qui fait un clin d'œil au monde des crossovers, sans exagérer en termes de garde au sol.

La Mercedes Classe A a également profité du restylage pour revoir quelques éléments de style sans dénaturer la ligne générale, avec une calandre et des feux redessinés. Pas de version crossover (pardon pour le néologisme) pour elle, si vous voulez une finition surélevée il y a le GLA.

Audi A3 2024 Mercedes Classe A

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Audi A3 4,35 mètres 1,81 mètres 1,44 mètres 2,63 mètres Mercedes Classe A 4,42 mètres 1,79 mètres 1,44 mètres 2,73 mètres

Intérieur

L'intérieur de l'Audi A3 2024 ne présente pas d'innovations majeures. Tout d'abord, le sélecteur de vitesse plus petit, pour libérer de l'espace dans le tunnel central, et les bouches d'aération légèrement redessinées. L'instrumentation numérique de 10,25 pouces et l'écran central de 10,1 pouces, dont le logiciel a été mis à jour, restent également en place. Désormais, grâce aux mises à jour OTA, des applications tierces peuvent être téléchargées et des fonctionnalités non incluses dans la commande initiale peuvent être débloquées pour être utilisées dans un délai prédéfini. Android Auto, Apple CarPlay et la plaque d'induction pour la recharge sans fil des smartphones sont bien sûr présents. Les commandes de climatisation restent physiques.

L'espace est bon aux sièges latéraux de la banquette arrière, moins à celui du centre avec un rembourrage plus rigide et un tunnel central encombrant. Le confort est amélioré par les aérateurs de la climatisation et les deux prises USB de type C. Le coffre offre une capacité comprise entre 380 et 1200 litres, avec des dossiers qui se rabattent selon un schéma 40:20:40.

Audi A3 2024, gli interni

La Mercedes Classe A ne déroge pas à la règle en termes de technologie, même si pour bénéficier de l'instrumentation numérique de 10,25 pouces, il faut opter pour un équipement plus riche, la norme étant de 7 pouces, tandis que l'écran d'infodivertissement est également de 10,25 pouces. Le système est toujours connecté et peut également être géré par commande vocale, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Ici aussi, les commandes de climatisation sont physiques.

Comme sur l'A3, l'arrière est confortable, à condition d'être deux : ceux qui sont assis au milieu doivent en effet composer avant tout avec un tunnel de transmission plutôt imposant. Ici aussi, les prises USB et les bouches d'aération ne manquent pas. Le coffre s'aligne sur celui de la concurrente, allant d'un minimum de 370 à un maximum de 1210 litres.

Mercedes Classe A, gli interni

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Compartiment à bagages (min/max) Audi A3 10,25" 10,1" 380/1.200 litres Mercedes Classe A 7" / 10,25" 10,25" 370/1.210 litres

Les moteurs

L'Audi A3 2024, est actuellement disponible avec le 4 cylindres turbo essence 1,5 litre mild hybrid de 150 ch (35 TFSI) et le 2,0 (35 TDI) également de 150 ch. Tous deux sont associés à la boîte automatique à double embrayage à 7 rapports et à la transmission intégrale, également présente sur l'A3 Allstreet. Plus tard viendront les moteurs à essence purement thermiques - également associés à la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports - et les variantes plug-in. Il y aura aussi la version sportive S3 de 333 ch, qui sera suivie (mais il n'y a pas encore d'informations) par la RS3 de plus de 400 ch.

La gamme de moteurs de la Mercedes Classe A est plus large et comprend des moteurs à essence entièrement électrifiés avec des modules hybrides légers ou plug-in et des puissances comprises entre 136 et 306 ch. Seule l'A45 AMG à moteur thermique de 421 ch n'est pas prise en compte. Les diesels, en revanche, ne sont pas électrifiés et offrent des puissances de 116, 150 ou 190 ch.

Audi A3 Allstreet Mercedes A45 AMG

Modèle Essence Diesel Plug-in Audi A3 2024 1.5 150 CV 2.0 150 CV n.d. Mercedes Classe A 1.3 136 CV MEHV

1.3 163 CV MEHV

2.0 224 CV MEHV

2.0 306 CV MEHV

2.0 421 CV 2.0 116 CV

2.0 150 CV

2.0 190 CV 1.3 218 CV

Les prix

Les prix de l'Audi A3 2024 commencent à 38 080 euros pour la version classique et à 39 980 euros pour l'Allstreet. L'équipement de série comprend les feux full LED, les jantes en alliage de 16 pouces, la climatisation automatique mono-zone, l'écran central de 10,1 pouces, l'assistant vocal, la reconnaissance des panneaux de signalisation, la détection de la fatigue du conducteur, l'aide au maintien dans la voie, le freinage d'urgence automatique, l'aide au stationnement et le régulateur de vitesse adaptatif.

La Mercedes Classe A, quant à elle, est proposée à partir de 39 149 euros pour la 180 Progressive Line, qui offre de série des jantes en alliage de 16 pouces, des feux de jour à LED, la climatisation automatique, un écran central de 10,25 pouces, une instrumentation numérique de 7 pouces, une caméra de recul, le freinage d'urgence automatique, la reconnaissance des panneaux de signalisation et le régulateur de vitesse.