Depuis la réédition du Land Rover Defender et la disparition du Lada Niva et du Suzuki Jimny du marché, il ne reste en fait plus que deux icônes du tout-terrain : le Toyota Land Cruiser et la Mercedes-Benz Classe G. Tandis que le Toyota a désormais un nouveau look rétro, la Classe G reste visuellement fidèle à elle-même. Mais sous la carrosserie, il y a du changement.

Extérieur

La Mercedes Classe G se caractérise par sa forme anguleuse unique en son genre. Et même dans le cadre de la dernière évolution, le design reste en grande partie inchangé. Des détails caractéristiques continuent de marquer le design. Il s'agit notamment des poignées de porte marquantes et du bruit de fermeture caractéristique, de la robuste baguette de protection extérieure, de la roue de secours exposée sur le hayon et des clignotants en saillie.

Galerie: Mercedes classe-G (2024)

5 Photos

La grille de calandre est nouvelle, avec quatre lamelles horizontales au lieu de trois jusqu'à présent. En outre, les pare-chocs avant et arrière sont redessinés, ceux de l'avant ayant un nouveau look de grille. La caméra de recul reçoit une nouvelle position dans le pare-chocs, au milieu, au-dessus du support de la plaque d'immatriculation. Au cas où celle-ci se salirait en cours de route, une buse d'eau de lavage est placée sur le côté de la caméra de recul. Celle-ci se déploie lorsque les conducteurs activent le lave-glace arrière.

En outre, les modèles à propulsion conventionnelle reprennent certains éléments développés pour la première variante entièrement électrique de la légende des véhicules tout-terrain. Concrètement, un nouvel habillage des montants A et une bavette de spoiler sur la garniture de toit ainsi que de nouveaux matériaux d'isolation contribuent à améliorer l'aérodynamisme et le confort sonore. Voici la nouvelle Mercedes Classe G comparée à l'ancien modèle :

Les nouveaux modèles sont équipés de série de jantes en alliage léger de 45,7 centimètres (18 pouces) optimisées sur le plan aérodynamique et à 5 doubles branches ainsi que de phares LED haute performance. La couleur de peinture bleu sodalite métallisé est désormais disponible. De plus, de nouveaux designs de jantes sont disponibles dans des dimensions allant de 45,7 à 50,8 centimètres (18 à 20 pouces).

Avec la "PROFESSIONAL Line Exterieur", les clientes et clients peuvent souligner de manière ciblée le caractère tout-terrain de leur Classe G. Le pack comprend entre autres des grilles de protection contre les projections de pierres pour les phares, des bavettes et des pneus tout-terrain de 45,7 centimètres (18 pouces). En revanche, la "Exclusive Line" et l'"AMG Line" sont plus nobles et plus sportives.

Galerie: Mercedes-AMG G 63 (2024)

Bien sûr, il y a aussi une nouvelle Mercedes-AMG G 63. La couleur extérieure MANUFAKTUR hyperblau magno est disponible en exclusivité pour le modèle haut de gamme. Sa face avant est marquée par le nouveau pare-chocs spécifique AMG avec trois lamelles verticales devant chaque prise d'air. À cela s'ajoutent des inserts en acier inoxydable dans le pare-chocs.

Les phares LED MULTIBEAM adaptatifs sont de série. Grâce à des fonctions d'éclairage intelligentes, ils éclairent la chaussée en fonction de la situation et réagissent à la circulation du moment à l'aide des 84 LED haute performance contrôlables individuellement. Les feux arrière sont équipés de la technologie LED.

Intérieur

De nombreux éléments de design de l'extérieur se retrouvent à l'intérieur. Par exemple, les buses d'aération latérales, qui reprennent la forme des phares ronds et sont désormais disponibles en version éclairée. La poignée de maintien typique du côté passager et les interrupteurs pour les trois blocages de différentiel restent également des éléments centraux du centre de commande tout-terrain redessiné.

Mercedes G-Klasse (2024)

Le volant multifonctions de la génération actuelle avec commandes tactiles est revêtu de cuir Nappa de série. Sur demande, l'habitacle de la nouvelle Classe G peut être valorisé par d'autres caractéristiques de confort. Des porte-boissons tempérés, un système de chargement sans fil pour appareils mobiles ainsi que le système de divertissement arrière haut de gamme MBUX sont notamment disponibles. Il comprend deux écrans tactiles entièrement intégrés d'une diagonale de 29,5 centimètres (11,6 pouces).

Couleur de la peinture, cerclage de la roue de secours, garniture de siège, surpiqûres, tableau de bord et bien plus encore : avec le programme de personnalisation MANUFAKTUR, les propriétaires peuvent faire de leur Classe G une pièce unique. En choisissant des combinaisons de couleurs exclusives, des contrastes individuels et des matériaux, ils peuvent recourir à des possibilités presque illimitées. Quand l'argent n'est pas un problème, bien sûr...

Connectivité

Pour la première fois, le système d'infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience) est embarqué dans toutes les variantes de modèles, avec un écran conducteur et un écran multimédia de 31,2 centimètres (12,3 pouces), y compris les commandes tactiles. L'intégration du smartphone relie sans fil le téléphone portable au système multimédia via Android Auto Wireless ou Apple CarPlay.

MBUX Augmented Reality pour la navigation fait également partie de l'équipement de série de la nouvelle Classe G. Le système insère des indications graphiques de navigation et de circulation dans des images en direct sur l'écran multimédia. De plus, le système apporte son soutien aux feux de signalisation : il affiche la phase actuelle du feu et apporte ainsi son aide lorsque la visibilité sur le signal est réduite.

Avec le MBUX, l'assistant vocal capable de dialoguer et d'apprendre fait également son entrée dans la nouvelle Classe G. Certaines actions peuvent désormais être déclenchées sans le terme d'activation "Hey Mercedes". En outre, l'assistant vocal dispose d'une vingtaine de commandes vocales exclusivement conçues pour être utilisées dans la nouvelle Classe G.

Propulsions

L'icône du tout-terrain continue de miser sur le concept éprouvé du cadre en échelle, sur trois blocages de différentiel mécaniques ainsi que sur la combinaison d'une suspension à roues indépendantes avec essieu avant à double bras transversal et essieu arrière rigide. Une grande garde au sol et de longs débattements de suspension constituent la base des caractéristiques tout-terrain.

Les valeurs suivantes parlent d'elles-mêmes :

Jusqu'à 100 % de capacité de franchissement de pentes sur un sol approprié.

Garde au sol entre les essieux d'au moins 241 mm.

Profondeur de gué maximale de 70 cm lors de passages dans l'eau et la boue

Stabilité de conduite en cas d'inclinaison jusqu'à 35°.

Angle de pente de 31° à l'avant et de 30° à l'arrière (sans attelage de remorque)

Angle de rampe de 26°.

La nouvelle Classe G est équipée de série d'un train de roulement avec amortissement adaptatif, qui n'était disponible qu'en option sur les modèles précédents, moyennant un supplément. Selon Mercedes, les amortisseurs compensent encore mieux les inégalités du sol et résistent à des forces d'amortissement nettement plus importantes que les amortisseurs passifs.

Mercedes G-Klasse (2024)

Avec la stabilisation au roulis et au tangage, le système régule en permanence la détection des amortisseurs en fonction de la situation de conduite et réduit automatiquement les mouvements de la carrosserie. Différents composants des amortisseurs réglables adaptatifs sont conçus pour résister à des contraintes extrêmes telles que le clapot, le passage à gué, les chutes de pierres et la poussière.

La direction électromécanique à crémaillère bien connue fait partie de l'équipement de série. Un frein de stationnement électrique est monté de série. L'essieu avant est équipé de disques de frein de 354 millimètres de diamètre et de 32 millimètres d'épaisseur. Sur l'essieu arrière, le diamètre est de 345 millimètres et l'épaisseur de 22 millimètres.

Die Vorgänger der neuen Mercedes G-Klasse

Le menu Offroad de l'écran central permet d'accéder à la fonction "capot transparent". Elle permet, en combinaison avec la caméra à 360 degrés, de jeter un coup d'œil virtuel à l'avant, sous le véhicule. Pour cette vue, le véhicule assemble les images de la caméra avant et des deux caméras des rétroviseurs extérieurs. Cette fonction aide à évaluer de manière optimale les crêtes, les talus et les creux lorsqu'ils ne sont plus visibles à travers le pare-brise en raison d'un angle trop prononcé.

La boîte de transfert est réglée de manière à ce que le couple moteur soit réparti à 40 pour cent sur l'essieu avant et à 60 pour cent sur l'essieu arrière. Grâce à la démultiplication tout-terrain, les couples au niveau des roues motrices sont nettement plus élevés lors de la conduite en dehors des chemins stabilisés. En même temps, la vitesse maximale est réduite et la force de traction est augmentée.

La réduction tout-terrain peut être activée en mode de boîte de vitesses "N" via le commutateur LOW RANGE jusqu'à une vitesse de 40 km/h. Le rapport de la boîte de transfert passe alors de 1,00 en position de conduite sur route HIGH RANGE à 2,93. De LOW RANGE à HIGH RANGE, le changement est possible jusqu'à 70 km/h.

Mercedes G-Klasse (2024)

L'embrayage multidisque intelligent permet à la nouvelle Classe G de rester longtemps manœuvrable. Pour ce faire, il se comporte comme un différentiel à glissement limité à régulation automatique et régule le comportement du véhicule pendant la conduite. Il passe à un blocage fixe avec un effet de blocage à 100 % lorsque l'interrupteur de blocage du différentiel central est actionné.

Les blocages des différentiels avant et arrière sont des blocages de différentiel normaux avec un effet de blocage de 100 pour cent. Ils agissent de manière purement électromécanique et sont entièrement interconnectés. Tous les blocages peuvent être activés individuellement pendant la conduite, aussi bien en LOW RANGE qu'en HIGH RANGE. Le véhicule passe automatiquement au programme de conduite tout-terrain "Rock" lorsque les blocages sont activés. Les commutateurs des trois blocages de différentiel permettent aux conducteurs de savoir à tout moment lequel des blocages est activé.

La gamme de moteurs de la nouvelle Classe G est entièrement électrifiée : en tant qu'hybrides légers avec alterno-démarreur intégré (ISG) et réseau de bord de 48 volts, ils doivent offrir une puissance accrue tout en réduisant la consommation, ainsi qu'une meilleure réactivité et un plus grand confort. Outre la nouvelle Mercedes-AMG G 63, le nouveau G 500 et le nouveau G 450 d sont également disponibles.

Mercedes G-Klasse (2024)

La future Mercedes G 500 sera équipée d'un moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres avec double suralimentation par un turbocompresseur à gaz d'échappement et un compresseur électrique supplémentaire. Le moteur essence développe 330 kW (449 ch) et fournit un couple maximal de 560 Nm. L'ISG fournit brièvement 15 kW (20 ch) de puissance supplémentaire ainsi qu'un couple de 200 Nm. Il alimente également le réseau de bord de 48 volts.

L'offre de moteurs est complétée par le six cylindres diesel de la nouvelle Mercedes-Benz G 450 d. Le groupe développe 270 kW (+15 kW) (367 ch + 20 ch). Le couple est de 750 (+200) Nm.

La transmission de la puissance est assurée par la boîte automatique à convertisseur 9G-TRONIC. Une multitude de systèmes d'assistance supplémentaires, comme l'assistant de direction actif, sont également nouveaux.

Mercedes-AMG G 63 (2024)

La nouvelle Mercedes-AMG G 63 est équipée du moteur V8 biturbo de 4,0 litres qui a fait ses preuves. Il développe une puissance de 430 kW (585 ch) et un couple maximal de 850 Nm. La nouveauté réside dans la combinaison avec la technique 48 volts et l'alterno-démarreur intégré (ISG). Cette électrification fournit brièvement 15 kW (20 ch) de puissance d'appoint supplémentaire ainsi qu'un couple de 200 Nm.

Pour passer de l'arrêt à 100 km/h, la nouvelle Mercedes-AMG G 63 n'a besoin que de 4,4 secondes. La propulsion dynamique s'étend jusqu'à la vitesse maximale régulée de 220 km/h. En combinaison avec le pack Performance AMG disponible en option, il est possible d'atteindre 240 km/h et d'accélérer de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes.

À une date ultérieure, la première variante entièrement électrique de la Classe G viendra compléter le portefeuille de modèles. Elle devrait répondre au nom d'EQG.

Prix

Une Mercedes Classe G n'a jamais été bon marché. Lors de son lancement sur le marché (qui n'a pas encore été défini avec précision), la nouvelle édition sera disponible en Allemagne à partir de 122.808 euros.