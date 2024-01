Un demi-tour sur place ou une rotation rapide entraînée par des E-moteurs est l'une des choses les plus incroyables qu'un véhicule électrique puisse faire. Mercedes-Benz a contribué au spectacle en faisant effectuer à quatre prototypes EQG des virages synchronisés à 360 degrés, ou des "G turns" comme la marque allemande les appelle, sur le Strip de Las Vegas pendant le CES.

L'EQG peut effectuer des virages serrés grâce à l'utilisation d'un moteur électrique pour entraîner chaque roue. En appliquant la puissance avant ou arrière à chaque coin, selon le côté du véhicule que l'on regarde. Cela permet au SUV de tourner sur son axe.

Bien qu'il s'agisse d'une cascade publicitaire, elle est assez impressionnante. Les conducteurs parviennent à synchroniser leurs mouvements de manière à tourner simultanément dans la même direction. La question de savoir quelle est la véritable utilité d'un virage sur place se pose avec plus d'acuité. En tout-terrain, il peut être utile de faire pivoter le SUV de quelques degrés si la piste est particulièrement étroite.

Avant le lancement du Rivian R1T, la société l'a montré en train d'effectuer ce type de manœuvre. Cependant, le constructeur n'a pas intégré cette fonction au modèle de série. Le PDG de l'entreprise, RJ Scaringe, a déclaré en 2023 que la raison de l'abandon de cette fonction était la destruction potentielle de l'environnement.

Jusqu'à présent, rien n'indique que Mercedes ait l'intention de prendre une décision similaire et de supprimer la fonction de virage sur le modèle de série de l'EQG. Une exposition publique comme celle de Las Vegas suggère qu'il pourrait même s'agir d'un argument marketing pour le modèle.

Mercedes n'a pas fait grand-chose pour cacher l'EQG. Les véhicules de développement portent un léger camouflage qui ne dissimule pas très bien l'apparence du véhicule. La société précise également que le SUV utilise une suspension avant indépendante et un essieu arrière rigide. Il repose sur une plate-forme à châssis spécialement conçue pour les véhicules électriques et utilise des panneaux en carbone-kevlar sous la carrosserie pour protéger les composants du groupe motopropulseur.

Un SUV électrique compact et puissant

Les caractéristiques du groupe motopropulseur ne sont pas disponibles. Les quatre moteurs électriques auraient une puissance comprise entre 600 et 670 chevaux. Une batterie lithium-ion à anode de silicium serait disponible en option pour offrir une plus grande autonomie, qui pourrait dépasser les 480 km, ce qui serait impressionnant pour un SUV électrique puissant et compact.