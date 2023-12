Ce n'est pas parce qu'un moteur équipe un véhicule haut de gamme d'une marque réputée qu'il ne peut pas présenter de problèmes. En guise d'exemple, I Do Cars démonte le V8 biturbo 4,7 litres Mercedes-Benz M278 d'un ML 550 et constate de graves problèmes à l'intérieur des cylindres.

Les choses ne commencent pas bien. En faisant tourner le moteur, on entend d'étranges bruits de claquement qui ne devraient pas exister. De plus, certaines bougies d'allumage présentent de nombreux dépôts. Les orifices d'admission présentent beaucoup de carbone sur les soupapes, encore plus que d'habitude pour un moteur équipé d'un système d'injection directe.

De plus, l'un des tendeurs de la chaîne de distribution est desserré, ce qui laisse supposer que quelqu'un d'autre a travaillé sur ce moteur dans le passé.

Au fur et à mesure que les pièces sont démontées, il devient évident que l'huile de ce moteur est mauvaise. Le filtre est rempli de fins morceaux de métal, ce qui laisse présager le carnage à venir. Les problèmes se révèlent dès que les cylindres sont déposés. Plusieurs cylindres présentent de profondes entailles.

Eric de I Do Cars note que ces éraflures ne sont pas seulement assez profondes pour être senties avec l'ongle, mais aussi pour être attrapées avec la main. Comme on peut s'y attendre, les jupes de piston sont également très usées.

Mercedes a utilisé le moteur M278 dans différents modèles, dont certains modèles des classes E, S, CL, CLS, ML et GL. Selon Eric, les problèmes d'alésage du moteur sont également présents dans la variante AMG de ce moteur qui porte le nom interne de M157. Le V6 M276 n'est pas non plus à l'abri de ce problème.

Malheureusement, Eric ne donne pas de raison à ce problème d'alésage. Sur différents forums consacrés à Mercedes-Benz, des personnes signalent également ce problème, mais il est difficile d'en trouver la cause exacte. Certains disent qu'il y a trop de temps entre les vidanges recommandées. D'autres affirment qu'il s'agit d'un problème de segments de piston. D'autres encore ne rencontrent aucun problème.

