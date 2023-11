Avant que McLaren ne commence à construire ses propres voitures de route, le constructeur britannique a collaboré avec Mercedes sur la célèbre SLR. La paire n'a jamais effectué de grands changements au cours des huit années de production du modèle, mais les deux marques onttout de même introduit une version roadster. Un de ces exemplaires, considéré comme le seul cabriolet commandé en jaune, est actuellement en vente au Royaume-Uni.

La SLR est comme neuve, avec seulement 98 kilomètres au compteur. C'est assez remarquable pour une voiture vieille de plus de dix ans. Elle associe sa carrosserie jaune vif à une capote en tissu rouge, qui cache un intérieur avec des sièges baquets en fibre de carbone, un volant bicolore et des garnitures noires. Les sièges, finis en cuir Classic 300 SL Red et Silver Arrow, présentent l’inscription SLR et des surpiqûres contrastées noires.

Une des plus belles Mercedes de l’histoire ?

Les jantes en alliage léger de 19 pouces, au design semblable à des turbines, dissimulent des étriers de frein rouges. Sous le capot se trouve un moteur V8 suralimenté de 5,4 litres qui produit 617 chevaux et 780 Nm de couple, ce qui représente une puissance considérable de nos jours et encore plus dans les années 2000. La SLR dispose également d'un changeur de CD pour que vous puissiez écouter vos morceaux rétro préférés.

La SLR Roadster coûtait environ 500 000 euros, neuve, et cette belle jaune est accompagné de la facture d'achat, du reçu et du certificat de conformité du constructeur automobile. Plus de 2000 SLR ont été fabriquées entre 2003 et 2010. Seules 520 d’entre elles étaient des cabriolets.

Mais ce super bolide, fabriqué en collaboration avec Mclaren, fut poussé par la sortie par une autre supercar tout aussi remarquable : la SLS AMG qui a notamment fait référence à la mythique Mercedes 300 SL.

