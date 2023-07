Lorsque la Mercedes-Benz SLS AMG est sortie en 2010, elle a été décrite par Jeremy Clarkson, l’ancien présentateur phare de Top Gear, comme étant "l'une des meilleures voitures du monde", même si elle était un peu capricieuse dans les virages. L’allemande à deux portes aimait déraper de façon constante et répétée ce qui avait pour tendance à détruire ses pneus après quelques tours sur piste.

Trois ans plus tard, Mercedes sort la SLS AMG Black Series pour corriger ce le caractère très joueur de la SLS classique. Si, côté design, il est difficile de la critiquer, ce même Jeremy Clarkson a décrit la nouvelle arme du constructeur à l’étoile comme étant "une voiture sérieuse qui ne connaît pas la moindre blague."

Une SLS plus mature mais est-elle rapide ?

Et il est facile de comprendre pourquoi il a donné cet avis. Sous le capot se trouve un V8 de 6,2 litres qui envoie 622 chevaux et 635 Newton-mètres de couple aux roues arrière via une transmission sport à double embrayage (à sept rapports). Mais surtout, la Black Séries est montée 10 mm plus bas que la SLS AMG ordinaire ce qui lui donne un centre de gravité plus bas et la rend ainsi "plus mature."

La fibre de carbone est utilisée dans toute la voiture, de la carrosserie aux composants mécaniques en passant par le tableau de bord, ce qui offre un poids à vide de 1 549 kilos soit 70 kg de moins que le modèle standard. L'échappement en titane et la batterie de démarrage en lithium ont également contribué à ce régime.

Le 0 à 100 km/h ne prend que 3,6 secondes pour une vitesse de pointe de 315 km/h. Et pour nous prouver la bonne foie de cette SLS AMG Black Series, la chaîne AutoTopNL a mis la voiture à l’épreuve sur un tronçon délimité de l’autoroute allemande.