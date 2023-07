Une AMG One a participé au Goodwood Festival of Speed de cette année et s'est attaquée au parcours dans les deux sens sur une piste mouillée. Au volant, Bernd Schneider, quintuple champion DTM et ambassadeur de la marque AMG, était accompagné d'un Youtuber connu sous le nom de Rana. Au cas où cela ne vous dirait rien, il s'agit d'un collectionneur passionné de voitures haut de gamme et, sans surprise, il figure sur la liste des 275 personnes qui prendront livraison de l'Hypercar équipée d'un moteur de F1.

L'AMG One apparaît en très bonne compagnie, accompagnée d'une Lamborghini Revuelto et d'une AMG GT Coupé de 2024 qui a connu un incident mineur. La supercar électrifiée noir mat a un son absolument incroyable - surtout en mode course - malgré son petit V6 de 1,6 litre. Bien sûr, il ne s'agit pas de n'importe quel moteur à six cylindres, mais d'un moteur issu de la Formule 1. Sa zone rouge est de 11 000 tr/min et il est très sonore, même lorsqu'il tourne au ralenti à 1 250 tr/min.

Mercedes-AMG One (2022)

44 Photos

À ce propos, les ingénieurs ont eu fort à faire pour abaisser sensiblement le régime de ralenti du moteur de F1, qui est d'environ 5 000 tr/min, afin que la voiture satisfasse aux normes antipollution. Il y a ensuite les changements de vitesse, qui sont impressionnants, grâce à une nouvelle transmission manuelle automatisée à sept rapports dotée d'un embrayage de course à quatre disques en carbone. L'étroit circuit de Goodwood n'est évidemment pas l'endroit idéal pour pousser à fond l'AMG One, mais même à basse vitesse, la bête de course phare de Mercedes est une véritable bombe.

La vue à travers le pare-brise doit être assez spéciale lorsque l'aérodynamique active est à l'œuvre, en effet nous pouvons voir les lamelles qui dépassent des ailes avant. Comme il n'y a pas de vitre arrière, Mercedes a monté une caméra à l'arrière. Elle est située sur le pare-chocs arrière, au-dessus de la plaque d'immatriculation, et est reliée à un rétroviseur numérique. L'habitacle abrite deux écrans supplémentaires - un combiné d'instruments numérique et un système d'infodivertissement - dont les bords sont étonnamment épais pour une Hypercar construite en 2023. Le "volant" semble provenir directement de la voiture de Lewis Hamilton, et nous pouvons voir Bernd Schneider utiliser les palettes de changement de vitesse à bon escient.

Voiture de série la plus rapide à parcourir le Nürburgring, l'AMG One est la première et la dernière réalisation de Mercedes qui intègre un moteur de Formule 1 dans un véhicule de route. Une suite a déjà été exclue en raison des lois de plus en plus strictes en matière d'émissions, qui rendent plus difficile pour les ingénieurs de modifier le moteur et de le rendre conforme à la réglementation des voitures de route. Il a déjà été difficile de le faire fonctionner pour l'AMG One, et avec la norme Euro 7 qui se profile, ce n'est pas près de se reproduire.