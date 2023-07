Après avoir passé cinq ans chez Mercedes, Valtteri Bottas a changé d'écurie et a rejoint Alfa Romeo à partir de la saison 2022. Il n'a évidemment pas annulé la commande de son AMG One lorsqu'il a quitté la firme à l’étoile. Après de longs mois d'attente, le vice-champion du monde de F1 (2019-2020) a enfin reçu son Hypercar Mercedes.

Le pilote finlandais de 33 ans a montré sur Instagram son Hypercar équipé d'un moteur F1, dans un joli ton de bleu, avec de nombreuses surfaces apparentes en fibre de carbone.

Ce n'est pas la première AMG One à être livrée, puisque les hommes d'Affalterbach livrent les machines tant attendues par les clients depuis janvier 2023. L'ancien coéquipier de Bottas, Lewis Hamilton, septuple champion de F1, fait également partie des 275 acheteurs qui ont apposé leurs signatures pour acquérir ce qui est actuellement la voiture de production la plus rapide sur le Nürburgring et à Monza. Un autre pilote de Mercedes F1, Nico Rosberg, figure également sur la liste.

"L'attente en valait la peine" - Valtteri Bottas

Pour rappel, la Project One a été présentée sous forme de Concept Car en septembre 2017, mais ce n'est que vers le mois d'août 2022 que la production a démarré. D'importants obstacles au développement ont repoussé le lancement de l'Hypercar, mais AMG a finalement trouvé une solution pour que le moteur V6 turbocompressé de 1,6 litre tourne au ralenti à 1 200 tr/min au lieu de 5 000 tr/min, comme c'est le cas dans son utilisation en F1. Le respect des normes antipollution de plus en plus strictes a également été un véritable calvaire pour la firme allemande.

Le complexe moteur à six cylindres est fragile en ce sens qu'il doit être reconstruit tous les 50 000 km, ce qui ne sera pas le cas de beaucoup d'AMG One... C'est le genre de véhicule d'exception qui passera la majeure partie de sa vie enfermée dans un garage climatisé, les propriétaires attendant patiemment que la valeur de la voiture augmente. Compte tenu de sa rareté et du fait que Mercedes a déclaré qu'elle ne produirait plus jamais de voiture de route équipée d'un moteur F1, il est fort probable de voir des modèles de cette Hypercar revenir sur le marché de l’occasion d’exception avec moins de 1000 km au compteur.

L'AMG One n'est construite dans aucune des usines où Mercedes assemble ses voitures habituelles. L'Hypercar à quatre roues motrices et quatre moteurs électriques est assemblée à la main dans les installations d'AMG à Coventry, au Royaume-Uni. Elle utilise un groupe motopropulseur hybride fabriqué par la division "High Performance Powertrains" de Mercedes-AMG à Brixworth.

Avec une puissance combinée de 1 049 chevaux, une zone rouge à 11 000 tr/min et une boîte de vitesses manuelle automatisée à sept rapports, ce n'est clairement pas une AMG ordinaire. Elle atteint les 100 km/h en 2,9 secondes, 200 km/h en 7 secondes et 300 km/h en 15,6 secondes avant de culminer à 352 km/h. Mercedes affirme que "rien de comparable n'a jamais été réalisé", ajoutant que l'Hypercar One a des "performances d'une autre planète".