Comme chaque été depuis 1993, le Festival of Speed prend ses marques à Goodwood, dans le Sussex de l'Ouest au Royaume-Uni. Il y regroupe toujours des voitures d’exception telles que des supercars modernes ou d’anciennes voitures de courses historiques mais aussi tout un tas de nouveaux modèles.

L’an dernier, on avait notamment découvert la McMurtry Spéirling (voir-ci-dessous), une sorte de pistard électrique au look improbable qui avait battu le record de la piste de Goodwood avec un temps de 39’’08.

La Ioniq 6 revisitée

Cette année, outre les nouveautés apportés par Lamborghini ou encore Lotus, de nombreux modèles électriques roulent à Goodwood, comme la toute nouvelle Rolls-Royce Spectre ou la Hyundai Ioniq 6 N qui répond au nom de Hyundai RN22e (voir ci-dessous). Mais pas besoin d’être un oeil averti pour se rendre compte que cette voiture s’inspire largement de la Ioniq 6.

Avec ses ailes élargies, le modèle passe de 4,86 à 4,92 mètres de long. Sa calandre est plus large que sur la version de série et on note également la présence d’un large aileron à l’arrière, tandis que la garde au sol semble avoir été réduite. On notera aussi que le concept arbore la teinte bleu clair des modèles de la gamme N.

Sous le capot, le groupe moto-propulseur électrique développe de 585 chevaux et 740 Nm de couple grâce à l’association de deux moteurs, soit un sur chaque essieu, qui profitent d’une transmission intégrale.

Gare à la paille

Mais cette première journée a été fatale pour notre Hyundai. La sportive électrique a raté un freinage, lors de son passage sur le célèbre parcours, en mordant l’herbe et a terminé sa course dans les ballots de paille.

À la décharge de la personne au volant, ce bord de piste est qu’il est plus compact qu’il n’y parait, ce qui peut éventuellement jouer des tours et la voiture s’est littéralement enfoncée dans la paille avec les dégâts qui vont avec. Heureusement, l’homme au volant est sorti indemne de cet accident, et c’est bien l’essentiel.

Souhaitons tout de même à Hyundai de ne pas revivre une telle mésaventure avec son autre modèle présenté à Goodwood, la Ioniq 5 N.