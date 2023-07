Le quadruple champion du monde de Formule 1 Sebastian Vettel a raccroché son casque de pilote en décembre dernier. Toutefois, il semblerait que le pilote allemand ait du mal à couper le cordon avec le sport automobile. En effet, ce dernier pilotera plusieurs de ses F1 personnelles lors du Festival de vitesse de Goodwood 2023. Attaché à l'écologie et au développement durable, il démontrera l'utilité du carburant synthétique non fossile qui sera utilisé dans ses monoplaces.

Sebastian Vettel pilotera la Williams Renault de Nigel Mansell, qui a remporté le titre en 1992, et la McLaren Ford d'Ayrton Senna, qui a remporté le Grand Prix de Monaco en 1993, en utilisant le carburant durable P1 Fuels. Ces deux véhicules monoplaces ne nécessitent aucune modification de leurs moteurs V10 et V8 pour fonctionner avec le carburant de remplacement. Il pilotera les deux voitures sur le parcours emblématique du festival au cours du week-end.

Cette démonstration interviendra alors que de plus en plus de constructeurs automobiles et d'entreprises explorent le potentiel des carburants synthétiques. Porsche a commencé à produire ce carburant dans une usine au Chili à la fin de l'année dernière, et a utilisé les premières gouttes de ce carburant presque neutre en carbone dans une 911. L'usine du constructeur automobile allemand augmentera sa production jusqu'en 2027, mais cela ne suffira pas à remplacer notre consommation quotidienne de carburant fossile.

En avril, Stellantis a annoncé qu'elle testait des carburants synthétiques dans plusieurs de ses moteurs, évaluant 28 types de moteurs à essence et diesel construits entre 2014 et 2029. Le groupe automobile a indiqué qu'il testait les émissions, la puissance, la fiabilité et d'autres paramètres du moteur.

Les carburants synthétiques ont également reçu le soutien de l'Union européenne au début de l'année, lorsque celle-ci a voté l'autorisation de vendre des voitures neuves fonctionnant aux carburants synthétiques. Les constructeurs automobiles doivent respecter certaines exigences pour mettre en service cette technologie et empêcher les véhicules d'utiliser de l'essence ou du carburant diesel ordinaires, mais cette préoccupation n'est peut-être pas pour tout de suite.

La production de carburants synthétiques nécessite encore beaucoup d'énergie, ce qui limite leur efficacité en matière de réduction des émissions de CO2.

C'est pourquoi le site de production de Porsche est situé dans le sud du Chili, où le vent souffle environ 270 jours par an. Cela permet aux éoliennes de l'usine de fonctionner à plein régime, ce qui alimente le processus de production gourmand en énergie. Thomas Schäfer, patron de la marque Volkswagen, s'est montré plus sévère, qualifiant la technologie e-fuel de "bruit inutile".

Sebastian Vettel a commencé sa carrière en F1 en 2007 et a remporté son premier Grand Prix pour Toro Rosso à Monza en 2008. Il a remporté son premier championnat du monde pour Red Bull en 2010, avant de remporter trois autres titres. En 16 ans de carrière, il a remporté 53 Grands Prix avant de prendre sa retraite en décembre dernier. Au cours de ses deux dernières années d'exercice avec l'écurie Aston Martin, il a souvent été le porte-voix de cause climatique ou sociétale. Le quadruple champion du monde a d’ailleurs déjà eu l'occasion de piloter sa Williams FW14B, avec un carburant neutre, en marge du Grand Prix de Grande-Bretagne 2022.