L'Union Européenne a validé la fin de la commercialisation des véhicules neufs à moteur thermique en 2035 mais face aux pressions de l'Allemagne et de l'Italie, deux pays qui ont de nombreux constructeurs premium, un texte prévu pour l'année 2024 pourrait permettre la vente de voitures utilisant des carburants neutres en carbone.

Stellantis s'est engagé à vendre 100 % de véhicules électriques en 2030 mais en parallèle, le groupe travaille sur des carburants de synthèse (e-carburants) pour réduire les émissions de CO2 de ses véhicules existants, et qui ont vocation à rester sur les routes dans les années à venir.

Stellantis a annoncé des essais sur 28 familles de moteur, commercialisés depuis 2014 (Euro 6) et qui vont perdurer au catalogue de ses marques jusqu'en 2029. Ces moteurs représentent 28 millions de véhicules actuellement sur les routes.

Ces e-carburants sont fabriqués à partir du CO2 capturé dans l’atmosphère et d'énergie renouvelable. Les tests menés par Stellantis mesurent les émissions à l'échappement, la capacité de démarrage, la puissance délivrée, la fiabilité, la dilution de l'huile, et les effets sur la durabilité du réservoir, des durites et des filtres à carburant.

Carlos Tavares, souvent critique des politiques européennes visant à exclure toute motorisation thermique à terme, se satisfait de ces essais, selon lui nécessaires pour réduire les émissions d'un parc automobile actuel qui ne sera pas totalement remplacé par l'électrique dès 2035.

"Nous redoublons d’efforts pour lutter contre le réchauffement climatique en testant des carburants neutres en carbone comme solutions complémentaires afin de renforcer notre approche globale de décarbonation", a déclaré le directeur général de Stellantis. "Tout en restant déterminés à poursuivre notre stratégie en matière d’électrification, nous devons en parallèle trouver des solutions intelligentes pour réduire les émissions de CO2 des 1,3 milliard de véhicules thermiques existants."

"En nous assurant de la compatibilité des moteurs Stellantis avec les carburants eFuels, nous proposons à nos clients un nouvel outil de lutte contre le réchauffement climatique, avec un impact potentiel à très court terme. Cette action s’inscrit dans la continuité de notre engagement d’atteindre la neutralité carbone d'ici 2038."

La pertinence des e-carburants est parfois critiquée puisque leur production réclame beaucoup d'énergie mais selon Stellantis, leur utilisation pourrait permettre de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 90% sur certains véhicules, et permettre d'économiser 400 millions de tonnes d'émissions entre 2025 et 2050.

Pour le groupe, il s'agit également d'une "opportunité de repenser la souveraineté énergétique en redéfinissant la carte des sources d’énergie selon la disponibilité éolienne et solaire, et non en fonction des sites d’extraction d’énergies fossiles comme actuellement."