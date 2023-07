Rolls-Royce apportera toute sa gamme au Goodwood Festival of Speed 2023 et pour la première fois, le constructeur automobile présentera son coupé électrique Spectre, qui empruntera le parcours emblématique du festival. La Cullinan, la Ghost et la Phantom seront également exposés, mettant en évidence les nombreuses options de personnalisation de la marque.

Rolls apporte la Spectre dans une finition bicolore Chartreuse et Black Diamond et avec des roues massives de 23 pouces. D’ailleurs, le constructeur affirme que c'est la première fois en près de 100 ans qu’il en installe de si grandes sur un coupé. L’intérieur est complété avec du Grace White et du Rose Peony.

Galerie: Rolls-Royce Spectre (2023)

9 Photos

Le véhicule électrique à deux moteurs avec traction intégrale produit 584 chevaux et 900 nm de couple ce qui lui permet d’atteindre les 100 km/h en 4,4 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h. Les livraisons commencent à la fin de l’année.

Les œuvres d’art de Rolls-Royce

Rolls-Royce montrera ses efforts en matière de personnalisation avec la Phantom Extended. Son extérieur Submariner Blue est associé à un intérieur sur le thème de la mer. On y trouve principalement du bleu marine, y compris sur le volant et les ceintures de sécurité.

La Phantom dispose d’un tableau de bord unique, avec une seule pièce en verre qui affiche l’heure, entourée de nombreux motifs colorés. Rolls complète le tout avec une collection de bagages sur mesure en bleu marine et en blanc.

La Cullinan exposée, qui est le modèle le plus vendu de la marque, s'inspire du style populaire pop-art des années 1950 et 1960. Elle présente un extérieur Gunmetal avec un double motif Coachline Rouge Phoenix Red et Vert Serenity. Ses étriers de freins sont rouges également.

La dernière voiture à venir à l'événement est la Ghost à la carrosserie blanc arctique. Révélée en 2020, la Ghost a été lancée avec son moteur V12 de 6,8 litres qui produit 563 ch et 850 nm de couple, ce qui propulse la voiture à 100 km/h en seulement 4,5 secondes.

Les constructeurs automobiles vont lever le voile sur plusieurs modèles lors du Goodwood Festival of Speed. Lamborghini dévoilera sa voiture de course LMDh, tandis que le Hyundai Ioniq 5 N sortira officiellement du placard.

Les McLaren Solus GT et 750S feront également leurs débuts sur le parcours de côte, avec le concept AIM EV Sport 01 tout comme Caterham qui dévoilera sa Project V le 12 juillet. Nous sommes sûrs qu'il y aura aussi d'autres surprises.