La Rolls-Royce Phantom n'est pas exactement la première voiture qui nous vient à l'esprit lorsqu'il s'agit de véhicules performants. Bien sûr, elle dispose de beaucoup de puissance grâce à son moteur V12, mais elle n'a jamais été conçue pour être un véhicule sportif. Cependant, Spofec donne à la limousine de luxe une bonne dose de puissance combinée à un look plus agressif et à une posture abaissée, la transformant en une puissante berline à quatre portes.

En ce qui concerne l'apparence, vous ne pouvez pas manquer ces roues géantes. La Phantom Série II roule désormais sur des jantes Spofec SP3 de 24 pouces, polies et brossées, développées en collaboration avec Vossen et fabriquées par l'entreprise américaine à l'aide de la technologie d'usinage CNC. Ces petites ouvertures sur les jantes ne sont pas là uniquement pour l'esthétique, mais devraient fournir de l'air frais pour refroidir les freins. Selon Spofec, les jantes sont extrêmement résistantes et conviennent également au modèle Phantom EWB à empattement long.

Galerie: Programme SPOFEC pour la Rolls-Royce Phantom Series II

13 Photos

Les nouvelles roues sont équipées de pneus 295/30 R24 aux quatre coins et d'une suspension pneumatique adaptative modifiée, qui abaisse la hauteur de conduite d'environ 40 millimètres par rapport à la Phantom de série. Lorsque la voiture roule à une vitesse supérieure à 140 km/h, la suspension revient à son niveau d'origine.

L'amélioration la plus importante apportée par Spofec se trouve de loin sous le capot. Le moteur V12 de 6,75 litres y reçoit un module de contrôle plug-and-play avec des cartes d'injection et d'allumage personnalisées, ainsi qu'un contrôle modifié de la pression de suralimentation. Il en résulte une augmentation de la puissance de 114 ch pour atteindre 685 ch à 5 400 tr/min. Cela permet de réduire le temps d'accélération de 0 à 100 km/h à seulement 5 secondes, contre 5,3 secondes pour le modèle standard et 5,1 secondes (contre 5,4 secondes) pour la variante à empattement long.

Enfin, quelques modifications extérieures ont été apportées pour répondre à la puissance accrue du groupe motopropulseur. Il s'agit notamment d'un nouveau bouclier avec un nouveau spoiler qui réduit la portance de l'essieu avant.