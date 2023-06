S'il ne fallait citer qu'une seule chose qui distingue les voitures Rolls-Royce des autres, ce serait leur individualité. Il n'y a pas deux Rolls-Royce identiques et c'est particulièrement vrai dans l'ère moderne du constructeur automobile où sa division "bespoke" joue un rôle très important. Le service de personnalisation phare de la marque s'appelle Private Office, un concept commercial qui réunit clients, designers et ingénieurs sous un même toit. Il y a tout juste sept mois, le premier Private Office en dehors du Royaume-Uni a été créé et il présente aujourd'hui sa première commande.

L'adorable Ghost Extended bicolore que vous voyez dans la galerie ci-dessous provient de Private Office Dubai et s'inspire du mystère des sables arabes. Bien que vous ne puissiez pas reconnaître qu'il s'agit d'une peinture bicolore au premier coup d'œil, l'extérieur est fini en Sunrise Sparkle avec des teintes White Sands Bespoke, réinterprétant visuellement la magie du lever de soleil au Moyen-Orient. D'autres touches remarquables se présentent sous la forme d'une Coachline peinte à la main en Moccasin et d'une calandre Pantheon illuminée.

Galerie: Rolls-Royce Ghost Extended Private Office pour Dubai

L'atmosphère de l'habitacle est encore plus lumineuse et plus élégante. Une grande partie des surfaces de l'habitacle est recouverte de cuir Grace White, tandis que les décorations Moccasin, légèrement contrastées, apportent de jolis accents. La garniture de toit Starlight, marque déposée de Rolls-Royce, affichant le nom du modèle, vient compléter les touches visuelles sur mesure.

"La Ghost présente un monde au potentiel illimité, et cette Bespoke Ghost Extended est un autre exemple de ce que nous sommes capables de créer. Ghost, comme chaque Rolls-Royce, est une toile vierge parfaite où nous pouvons inspirer la grandeur avec une créativité ambitieuse et des possibilités élégantes infinies", commente Chris Hardy, Bespoke Client Experience Manager chez Private Office Dubai.

Aucune touche personnalisée n'est cependant apportée sous le capot. La puissance est fournie par le moteur biturbo de 6,75 litres de Rolls-Royce, qui développe 571 ch. Cependant, 100 kg supplémentaires de matériaux d'amortissement acoustique ont été installées dans le châssis, la carrosserie et l'habitacle afin d'offrir une expérience de conduite la plus douce possible. Ce confort extraordinaire est renforcé par le système de suspension du constructeur, qui comprend des amortisseurs à réglage continu et à commande électronique, ainsi que des jambes de force pneumatiques à mise à niveau automatique.