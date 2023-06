Le nouveau Rolls-Royce Cullinan Black Badge Blue Shadow s'inspire de la ligne Kármán, qui est le point au-dessus de la surface de la Terre où commence l'espace extra-atmosphérique. Le constructeur automobile de luxe n'en produira que 62 exemplaires.

À la ligne Kármán, le bleu du ciel terrestre se mêle au noir de l'espace. Ce Cullinan s'inspire de ce phénomène en peignant le SUV dans la teinte personnalisée Stardust Blue et en l'habillant de garnitures noires.

Galerie: Rolls-Royce Cullinan Black Badge Blue Shadow

27 Photos

L'édition spéciale reçoit également une version unique de l'ornement de capot Spirit of Ecstasy. Il s'agit d'un titane imprimé en 3D et recouvert d'une laque teintée en bleu. L'entreprise grave le logo infini Black Badge et le nom Blue Shadow sur la base.

À l'intérieur, le tableau de bord et les panneaux de porte passent du noir au bleu et au blanc de bas en haut. Rolls-Royce utilise cinq teintes de peinture et six couches pour créer cet effet. Sur le dessus, une couche transparente mélange des particules de verre bleu et transparent.

Une version spéciale de la garniture de toit Starlight de la marque est un autre élément qui attire l'attention sur ce Cullinan. Elle représente la lune avec ses cratères, et cinq couleurs de fil sont utilisées pour créer un aspect texturé. La réalisation de ce motif a nécessité 250 000 points de couture distincts et deux jours de travail. Il y a 799 diodes électroluminescentes blanches et 384 bleues.

Les sièges sont également ornés de détails qui sortent de l'ordinaire. Les perforations du cuir créent un motif qui s'inspire de la vue de la Terre depuis l'espace. Chaque fauteuil comporte plus de 75 000 petits trous, créés à la main par un artisan. Les tables à l'arrière ont un placage Piano Black avec une finition en verre étincelant et des incrustations en aluminium.

Une horloge unique se trouve sur le tableau de bord. Elle comporte des sections anodisées bleu clair et une gravure Blue Shadow.

Le Cullinan Black Badge Blue Shadow est livré avec une série d'accessoires de luxe. Une housse de voiture présente un motif similaire à celui des sièges. Un ensemble de bagages est assorti à la couleur de la carrosserie du SUV. Les acheteurs peuvent commander une maquette à l'échelle 1:8 du véhicule, avec un éclairage intérieur et extérieur qui fonctionne parfaitement.