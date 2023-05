Au début des années 1970, Marie Bell dirigeait le théâtre du Gymnase à Paris, après une grande carrière de tragédienne. En tant que Sociétaire de la Comédie Française, elle avait incarné Phèdre et joué dans de nombreux classiques. Ces derniers étaient représentés dans le théâtre qu'elle dirigeait, où des pièces de boulevard étaient également jouées.

Mais au début des années 1970, Marie Bell a donné sa chance à un jeune humoriste pour un spectacle seul en scène, un certain Coluche. Le triomphe de ce dernier a changé la donne dans le monde du spectacle vivant.

Coluche a voulu témoigner de sa gratitude à Marie Bell, ce qu'il a fait en lui offrant régulièrement des fleurs et... une Rolls-Royce Silver Shadow. Passionné de belles mécaniques et de vitesse, celui qui allait fonder les Restos du Cœur a ainsi remercié Marie Bell, qui a utilisé la Rolls au quotidien et pour ses vacances à Moanco.

Cette voiture sera mise aux enchères le 22 juin prochain par le département Carprecium de Millon, aux côtés d'une dizaine d'autres modèles. Elle sera visible dans le quartier Drouot, rue Rossini.

Fabriqué de 1965 à 1980, la Rolls-Royce Silver Shadow a été produite à plus de 30 000 exemplaires, dont 65 % sont encore en circulation aujourd'hui. Véritable icône anglaise, elle a aussi été détenue par Freddie Mercury et fait deux apparitions dans des James Bond, L'Homme au pistolet d'or (1974) et The World Is Not Enough (1999).

C'est dans un coupé Silver Shadow qu'un autre humoriste, Fernand Raynaud, a trouvé la mort en 1973.