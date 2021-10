Le monde a récemment célébré la Journée mondiale de Bond, le 5 octobre, et voici qu'enfin, le nouveau chapitre No time to die, le 25e de l'histoire de la saga, est dans les salles obscures, ravissant les fans de la série aux quatre coins du globe.

Les débuts du film sur grand écran étaient censés avoir lieu en novembre dernier, mais la pandémie de coronavirus a rebattu les cartes, obligeant à reporter la première d'abord à avril 2021, puis à octobre.

Mais maintenant, après tant d'attente, il est temps de se remettre à apprécier les exploits de Daniel Craig dans le rôle de James Bond qui, dans le dernier film de la saga, sera au volant d'un Land Rover Defender Série III emblématique, autrefois présenté dans le film Tuer n'est pas jouer de 1987 avec Timothy Dalton. Un choix plutôt inhabituel pour un personnage dont l'image a toujours été associée aux Aston Martin et, plus généralement, aux voitures de luxe et de sport modernes.

Nous avons donc voulu faire le tour de tous ces modèles qui, au cours de près de soixante ans de films consacrés à l'agent secret le plus célèbre du monde, ont été relégués au second plan par rapport aux rutilantes Aston Martin et autres supercars qui, film après film, action après action, ont pris leur place dans les mains de James Bond.

Des modèles tels que la petite Mini Moke ou l'insoupçonnable Renault 11, ainsi que la mythique Citroën 2CV et la puissante Lincoln Mark VII LSC, ont néanmoins contribué à écrire certains des chapitres consacrés à l'espion britannique le plus célèbre et le plus élégant de tous les temps.