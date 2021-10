Comme dans tous les James Bond, les fans pourront se régaler avec les nombreuses voitures conduites par les protagonistes du film. Voici la liste des voitures présentes dans ce nouvel opus, d'après les bandes-annonces et les séquences tournées en coulisses.

Les Aston Martin de l'agent 007

La plus connue des voitures de James Bond, c'est l'Aston Martin DB5. La célèbre sportive anglaise, qui accompagne l'agent secret depuis des années, sera bien présente dans "No Time To Die", et toujours avec ses fameux gadgets qui ont fait son succès.

Outre ses performances, loin d'être ridicules pour une voiture des années 1960, elle est dotée de nombreux accessoires plus ou moins cachés pour éliminer les fameux "méchants" lors des scènes de course-poursuite. La séquence tournée à Matera, où Daniel Craig active les mitrailleuses cachées derrière les optiques est déjà entrée dans la légende des scènes les plus mythiques de James Bond.

L'Aston Martin DB5.

En parlant d'Aston Martin, il y en a d'autres évidemment, avec la présence d'une V8, d'une DBS Superleggera et de la Valhalla. Construit entre 1973 et 1990, le V8 est équipé d'un huit cylindres et sa puissance varie de 243 à 432 chevaux selon les versions. La DBS Superleggera, quant à elle, est le fleuron de la gamme Aston Martin actuellement. Basée sur la DB11 et allégée de nombreux composants, elle est équipée d'un V12 5,2 litres bi-turbo de 725 chevaux lui permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes.

La plus extrême néanmoins, ce n'est pas la DBS, mais la Valhalla. Il s'agit de la première hypercar hybride rechargeable d'Aston Martin. Elle est équipée d'un V8 4,0 litres bi-turbo de 750 chevaux (le plus puissant jamais produit par Aston Martin) couplé à un bloc électrique. Au total, la voiture développe 950 chevaux et 1000 Nm de couple. Ne pesant que 1550 kilos grâce à sa structure entièrement en fibre de carbone, elle peut atteindre 330 km/h et abattre le 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes.

L'Aston Martin Valhalla.

Jaguar, Land Rover et... Maserati

Les autres modèles "britanniques" sportifs ne manquent pas, notamment ceux du groupe Jaguar Land Rover. Jaguar est présent avec une XF équipée d'un moteur V6 3,0 litres de 380 chevaux et de quatre roues motrices. Il s'agit de la version la plus "sportive" de la berline actuellement, la XF RS n'étant plus disponible au catalogue.

Il y a aussi des SUV, avec le Range Rover Sport SVR et son V8 suralimenté de 575 chevaux. Il est le − malheureux − protagoniste d'une course-poursuite qui se termine par un accident. Une vidéo exclusive des coulisses montre d'ailleurs comment cette scène incroyable a été réalisée.

Le Land Rover Defender V8 James Bond Edition.

Enfin, il y a aussi le Land Rover Defender en versions 90 et 110. L'entreprise britannique a créé une édition spéciale, le Bond Edition, disponible à la vente, pour vous sentir comme les méchants du film à bord de votre Defender.

N'oublions pas également de mentionner la Maserati Quattroporte de quatrième génération, qui est visible dans l'une des scènes filmées dans les Sassi de Matera.