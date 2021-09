Des mois, des années même, que l'on attend de pouvoir voir le nouveau James Bond "Mourir Peut Attendre" ("No Time To Die") au cinéma. Il fait dure que la sortie du film a été reporté à de nombreuses reprises en raison de la pandémie. Le 25e film de la saga de 007, l'agent secret le plus célèbre de l'histoire du cinéma, devrait arriver dans les salles obscures françaises le 6 octobre prochain.

Les plus impatients auront déjà pu voir de nombreuses scènes d'action dans les différentes bandes-annonces publiées ces derniers mois. Et si l'on sait que le célèbre espion incarné par Daniel Craig sera notamment en Aston Martin DB5, les courses poursuites ont déjà pu mettre en avant un autre personnage mécanique principal : le Land Rover Defender.

Et après avoir pu voir une superbe publicité mettant à mal l'invincible tout-terrain, Land Rover capitalise une fois de plus sur sa participation au film avec une édition spéciale "Bond Edition" de son Defender.

L'édition Bond du Defender est basée sur les modèles présentés dans "Mourir Peut Attendre" et est disponible en versions 90 et 110. D'autres SUV britanniques tels que le Range Rover Sport SVR, le Range Rover Classic et le Land Rover Series III apparaissent également dans le film.

L'édition est dotée d'une carrosserie adoptant le Black Pack étendu avec les jantes alliage de 22 pouces, les étriers de frein avant bleu Xenon et un écusson "Defender 007" à l’arrière.

En plus de l'extérieur, il y a diverses références au film dans l'habitacle. Par exemple, le seuil de porte est doté d'un lettrage "007" éclairé, tandis que le système d'infodivertissement Pivi Pro comporte une animation dédiée à la franchise d'espionnage britannique. Et lorsque les portes sont ouvertes le soir, le logo "007" est projeté au sol.

Le Defender Bond Edition exclusif est propulsé par le moteur V8 5.0 suralimenté développant 525 ch et 624 Nm de couple. Couplé à la transmission automatique à 8 vitesses, le Land Rover accélère de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, atteint 240 km/h : tout simplement le Defender le plus rapide de tous les temps.

Chacun des 300 exemplaires destinés au monde entier a été développé par SV Bespoke, la division des modèles spéciaux de Land Rover. L'habitacle arbore également le logo SV Bespoke et la gravure laser "one of 300". Mauvaise nouvelle, les quelques exemplaires destinés au marché français ont déjà tous trouvé preneur !