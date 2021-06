Il ne vous aura pas échappé que tout au long de la saga des James Bond, on a vu passer beaucoup de voitures différentes. On pense évidemment aux plus célèbres, les Aston Martin, en commençant par la légendaire DB5 des années 1960 et en terminant par les modernes Vanquish et Vantage.

Mais il y a aussi les voitures des "méchants" ? Dans le film Spectre de 2015, l'une des poursuites les plus mémorables, filmée dans les Alpes, met en scène un avion conduit par James Bond et plusieurs Land Rover Defender. Justement, l'un des sept exemplaires de ce tout-terrain britannique spécial est à vendre chez le concessionnaire britannique Tom Hartley Jnr.

Le Defender des méchants

Produit par Bowler selon les spécifications de Sony Pictures, le Defender de Spectre est équipé d'énormes pneus Maxis Trepador de 37 pouces, ainsi que d'un nouveau kit de suspension de course fabriqué par Bilstein. L'habitacle est équipé de sièges sport Recaro avec ceintures de sécurité à 4 points et d'un arceau spécial. De plus, le moteur diesel 2.2 a été amélioré pour passer de 120 à 185 ch.

Pour les vrais passionnés

Ce modèle a été conçu pour être une véritable édition spéciale. À l'intérieur, en effet, on retrouve les différents badges "Spectre" qui soulignent l'exclusivité de la voiture. Le Defender à vendre est l'un des rares à avoir survécu à la fusillade et est proposé avec toute la documentation qui atteste de son authenticité.

Il est également accompagné de nombreuses photos et plaques d'immatriculation utilisées pendant le tournage. La voiture n'a parcouru que 2500 km et est proposée à un prix assez conséquent : 265 000 livres (environ 310 000 € au taux de change actuel). Le coût est donc assez élevé et dépasse celui d'un Lamborghini Urus. Mais les fans les plus fortunés de la saga 007 seront probablement prêts à faire ce sacrifice !