Lorsqu'il s'agit de tuning, nous ne pouvons pas penser à un spécialiste plus controversé que Mansory. Il propose certaines des constructions les plus folles de l'industrie, s'adressant à un public spécifique à la recherche d'un design excentrique. Nous dirions que la Ferrari Monza SP2 est un bolide excentrique dès le départ, et pourtant, un propriétaire a décidé de lui donner un nouveau look qui comprend, entre autres, des embouts d'échappement rouges.

L'étalon italien sans toit inaugure un nouveau programme Mansory Bespoke conçu pour les voitures exclusives construites en nombre limité. Ferrari n'a produit que 499 unités de la Monza SP1 et SP2, la Monza SP2 étant la voiture la plus "pratique" en raison de la présence d'un siège passager. Pour ce projet, le préparateur a combiné la couleur principale Rosso Corsa avec une bande noire et des éléments en fibre de carbone exposés dans le cadre d'un pack aérodynamique.

Ferrari Monza SP2 par Mansory

Le client souhaitait un design asymétrique et a demandé à Mansory de peindre le contrefort du côté conducteur en noir. Le siège lui-même est également noir, avec des ceintures de sécurité rouge vif. Ces accents rouges ont été utilisés dans les endroits les plus étranges, comme sur les deux ailettes des coques de rétroviseurs latéraux en fibre de carbone ainsi que sur les prises d'air avant et le diffuseur arrière.

Les jantes d'origine ont disparu, le préparateur ayant opté pour ses propres jantes forgées légères de 21 pouces à l'avant et 22 pouces à l'arrière, chaussées de pneus 275/30 ZR21 et 335/25 ZR22, respectivement. Ceux de l'arrière reçoivent la puissance accrue du V12, Mansory ayant mis à jour le moteur atmosphérique de 6,5 litres. Il produit désormais une puissance colossale de 830 ch et 740 Nm après avoir été équipé d'un nouveau système d'échappement et d'une admission d'air améliorée.

Il va sans dire que le projet personnalisé peut également être facilement adapté à la Monza SP1, puisqu'il s'agit de la même voiture, mais avec un panneau latéral couvrant l'emplacement du siège passager. Avec le programme Mansory Bespoke, le préparateur affirme que le ciel est la limite lorsqu'il s'agit de personnaliser votre voiture à tirage limité, car les possibilités de personnalisation sont pratiquement infinies.