L'an dernier, Mansory a modifié plusieurs Ferrari, et c'est loin d'être terminé. Le dernier modèle du préparateur reprend la SF90 et améliore le style et la puissance pour créer la Mansory F9XX, qui fait suite à la F8 Tributo modifiée devenue la F8XX.

La nouvelle F9XX donne à la Ferrari une refonte complète de son design. Les nouveaux composants de la carrosserie sont fabriqués en carbone forgé et contribuent à augmenter les performances globales de la voiture. La lame augmente la force d'appui sur l'essieu avant, tandis que le double diffuseur à l'arrière aide à guider le flux d'air tout en augmentant la force d'appui sur l'essieu arrière. La circulation de l'air vers les radiateurs avant est également un élément-clé de la transformation opérée par Mansory.

Galerie: Ferrari SF90 By Mansory

23 Photos

Mansory a également doté la Ferrari d'un grand aileron arrière et d'une nouvelle jupe arrière, tous deux contribuant également à la création d'une force d'appui. L'arrière fait l'objet d'un remaniement important, avec un système d'échappement à quatre canules. Mansory recouvre le moteur d'un capot entièrement en carbone, qui est doté d'une écope sur le coupé. Le capot en carbone n'a pas d'écope sur la variante Spider.

Mansory a réglé le V8 de 4,0 litres biturbo pour créer 992 chevaux (730 kilowatts) et 980 Nm de couple. Il s'agit d'une augmentation par rapport aux 780 ch et 800 Nm du moteur de série. Le moteur revu et corrigé s'associe aux trois moteurs électriques de la SF90 pour atteindre une puissance combinée de 1100 ch (820 kW). Mansory n'a pas modifié le groupe motopropulseur électrique.

Les performances accrues se traduisent par une vitesse de pointe fulgurante de 355 km/h. La Mansory F9XX peut passer de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes.

Mansory habille l'intérieur avec des accents noirs et jaunes, qui se retrouvent sur les sièges. La Ferrari reçoit le volant en cuir sport Mansory, les tapis de sol Mansory et les logos Mansory. Il y a une quantité copieuse de cuir et de carbone dans l'habitacle. La F9XX porte des jantes noires monoblocs de 21 et 22 pouces qui présentent un nouveau design. Le préparateur a également modifié la suspension de la voiture.

La nouvelle Ferrari SF90 Mansory rejoint les Roma, F8 et Portofino, qui ont déjà été transformées par le préparateur. La société associe une esthétique saisissante à des augmentations de puissance considérables qui permettent à certaines des supercars et des véhicules de luxe les plus puissants du monde d'atteindre de nouveaux niveaux de performance.