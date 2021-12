Le Lamborghini Urus est une espèce à part. C'est en vérité une supercar déguisée en SUV qui fait les beaux jours du constructeur italien depuis son arrivée sur le marché. Il sera prochainement restylé, en attendant que Ferrari accouche de son ennemi, le Purosangue.

Cette bestiole de plus de deux tonnes n'a pas échappé aux préparateurs automobiles, qui ont redoublé d'imagination pour améliorer son look pourtant déjà agressif. Mansory fait partie d'eux, et comme l'union fait la force, il s'est associé à MTM pour le dévergonder de la meilleure des manières.

On connaissait déjà le kit Mansory dédié au Lamborghini Urus, avec sa sortie d'échappement centrale très spéciale et ses appendices aérodynamiques à vous couper un doigt. MTM n'y a pas touché, et s'est plutôt concentré sur la partie moteur afin que le moteur V8 4.0 L bi-turbo puisse offrir encore plus de puissance.

Comme vous le savez si bien, de série, l'Urus délivre la bagatelle de 650 ch. Ce n'est franchement pas mal, mais comme il en faut toujours plus, MTM s'est engouffré dans la baie moteur afin de remplacer les turbos d'origine et le filtre à air, améliorer l'admission et renforcer la transmission ZF à huit rapports. La puissance de sortie est colossale, avec 1001 HP (environ 1015 ch), cet engin offre la même puissance que la Bugatti Veyron qui possède pourtant deux fois son moteur (W16 de 8.0 L).

Les deux préparateurs n'ont pas divulgué les performances du Super-SUV, mais peu importe, car nous n'avons aucun doute sur les capacités de cette version préparée d'expédier le 0 à 100 km/h en peu de temps sachant que le modèle de série le réalise déjà en 3,6 secondes. MTM aurait pu augmenter la puissance de son véhicule, mais il a préféré limiter le couple à 1250 Nm pour préserver la boîte de vitesses.

À noter que MTM est coutumier de ce moteur puisqu'il a par le passé préparé de nombreuses Audi RS 6 Avant qui développaient elles aussi une puissance à quatre chiffres.