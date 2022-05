Même "la meilleure voiture du monde" a droit à une mise à jour de temps en temps, et le temps est venu pour la Rolls-Royce Phantom de subir une cure de jouvence. La série II arrive avec des mises à jour discrètes qui commencent à l'avant où la calandre est illuminée. Vous remarquerez que son design a également été modifié par l'ajout d'une barre supérieure polie qui sert de lien entre les feux de jour à LED.

Le contour chromé foncé de la calandre est une réponse aux demandes des clients, qui ont également demandé une finition en noir pour le contour du pare-brise, les renforts du capot et les garnitures des vitres latérales. Ces options peuvent désormais être commandées avec la Phantom Series II dans les configurations standard et plus. À l'avant, les phares ont "un look étincelant" grâce à des étoiles découpées au laser comme le Starlight Headliner de RR.

Rolls-Royce Phantom (2023)

Nous pensons que la mise à jour la plus intéressante est représentée par les alliages de style rétro, un clin d'œil aux roues à disque des années 1920. Elles sont proposées en option et sont disponibles en acier inoxydable poli et en noir laqué. Les autres choix de jantes ont également été redessinés et il y a maintenant un nouveau design avec des facettes triangulaires qui peuvent être entièrement ou partiellement polies.

L'intérieur déjà somptueux n'avait pas besoin d'être rafraîchi, mais il y a une nouveauté intéressante. Pour les sièges arrière, les clients peuvent commander un revêtement en tissu tout en conservant les sièges avant drapés de cuir. N'allez pas croire qu'il s'agit d'un tissu bon marché que vous trouverez dans les voitures grand public, car Rolls-Royce fait mieux que cela. La marque a combiné un tissu fabriqué dans une usine italienne avec un autre fabriqué à partir de fibres de bambou.

La Série II reçoit un volant légèrement plus épais pour les très rares personnes qui conduisent leur propre voiture plutôt que de se faire conduire par un chauffeur. Les changements à l'intérieur sont complétés par d'autres interprétations abstraites de la statuette de RR sur le tableau de bord, où elle produit un effet tridimensionnel exquis.

La marque de luxe basée à Goodwood n'a apporté aucune modification au moteur, de sorte que la Phantom conserve son majestueux V12 biturbo. Maintenant que la Série 7 (G70) ne propose plus de modèle M760i, la seule façon d'obtenir une voiture à douze cylindres du BMW Group est de passer à une Rolls-Royce. Ce n'est qu'une question de temps avant que le moteur de 6,75 litres ne soit abandonné, car RR mettra fin aux ventes de voitures à moteur à combustion interne d'ici 2030.