Rolls-Royce a beau être un constructeur de véhicules de luxe, il doit lui aussi se plier aux règles. La marque britannique se dirige peu à peu vers un avenir où les voitures ne feront plus aucun bruit et n'émettront plus aucun gramme de carbone. Rolls-Royce y travaille, et lancera l'année prochaine la Spectre, son premier modèle 100% électrique.

Mais avant d'en arriver là, le fabricant doit passer par une étape assez douloureuse, celle d'arrêter et de ne pas renouveler ses modèles existants. Ainsi, on apprend que Rolls-Royce ne prend plus aucune commande pour les Wraith et Dawn, et que la fabrication de ces deux modèles prendra fin l'année prochaine.

"L'électrification s'accorde parfaitement avec Rolls-Royce, c'est coupleux, c'est super silencieux", a déclaré Torsten Müller-Ötvös, PDG de Rolls-Royce. "Nous ne sommes pas connus pour le bruit de nos moteurs et de nos sorties d'échappement, et c'est un gros avantage."

Rolls-Royce Wraith Eagle VIII Rolls-Royce Dawn

En éliminant ces deux modèles, Rolls-Royce ne proposera plus que la Phantom, Ghost et Cullinan. Comme expliqué précédemment, ils seront vite rejoints par la Rolls-Royce Spectre, un long coupé qui remplacera à terme la Wraith.

Pour le moment, Rolls-Royce ne s'est pas étalé sur les données techniques de la Spectre, toutefois, comme la marque appartient au Groupe BMW et qu'il est courant qu'elle emprunte les motorisations du constructeur bavarois, nous nous attendons à ce que la Spectre partage ses pièces mécaniques avec le BMW iX M60, qui pour rappel, délivre une puissance maximale de 619 ch. Le coupé britannique pourrait aussi reprendre des éléments à la BMW i7.

Des prototypes circulent déjà. Ils seront testés sur plus de deux millions de kilomètres entre les essais en laboratoire et sur les routes du monde entier. Tous les modèles seront construits à la main dans l'usine de Goodwood, au Royaume-Uni. Rolls-Royce a l'ambition de devenir un constructeur de véhicules 100% électriques. Il estime ne plus vendre de modèles à moteur à combustion interne à partir de 2030.