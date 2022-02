Il y a beaucoup de changements au côté de Goodwood. Rolls-Royce a récemment annoncé la Spectre, son premier modèle électrique, et a déjà déclaré que seules des voitures alimentées par des batteries seraient produites à partir de 2030.

La Spirit of Ecstasy, la statuette iconique qui orne le capot de tous les modèles et qui a été entièrement redessinée, accompagne également la marque vers l'avenir.

Projection dans l'avenir

La silhouette a été esthétiquement remodelée pour faire entrer Rolls-Royce dans une nouvelle phase de son histoire. Développée à la suite de 830 heures de travail de conception et de tests, la silhouette est plus basse (82,7 mm contre 100 mm pour la précédente) et présente une silhouette qui, selon la société, la rapproche du style de la toute première création du sculpteur et illustrateur Charles Sykes au début des années 1900.

En particulier, la figure, "sculptée" par les ingénieurs à l'aide d'un ordinateur, apparaît plus élancée, avec un corps plus courbé et une jambe tendue vers l'avant pour symboliser un plus grand dynamisme. La nouvelle figurine fera ses débuts sur la Spectre électrique et, toujours selon Rolls-Royce, a permis d'abaisser le coefficient aérodynamique à 0,26, établissant un record parmi tous les modèles fabriqués par la marque.

Lancement prévu dans la Spectre

Cependant, ce n'est pas la première fois que la Spirit of Ecstasy est modifiée. Par le passé, la statuette a changé de taille et de forme, et s'est même retrouvée, pendant un temps, dans une posture agenouillée. Le nouveau symbole Rolls-Royce accompagnera la Spectre susmentionnée et tous les modèles futurs. Sur les Phantom, Ghost, Wraith, Dawn et Cullinan, en revanche, la figurine sera utilisée dans sa version actuelle.

La figure est également le protagoniste du "Spirit of Ecstasy Challenge", un défi créatif lancé par Muse (le programme artistique de Rolls-Royce) aux meilleurs designers du monde. Ils devront réinterpréter le symbole de l'entreprise en utilisant du tissu.

Les projets les plus intéressants seront sélectionnés par un jury comprenant également Tim Marlow (directeur du London Design Museum) et Yooh Ahn (directeur de la création pour Ambush et Dior Men).