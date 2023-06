Dans les années 1970, Lamborghini a proposé l'Espada, une voiture de grand tourisme à deux portes et quatre places équipée d'un moteur V12. L'entreprise en a produit un peu plus de 1 200 entre 1968 et 1978, et l'une d'entre elles a été remisée dans une grange très spéciale en Angleterre pendant une quinzaine d'années.

La Lamborghini a roulé pour la dernière fois au milieu des années 2000 avant d'être rangée dans le bâtiment où Robert Catesby, Guy Fawkes et d'autres conspirateurs avaient prévu d'assassiner le roi Jacques Ier lors du complot de la poudre de 1605. Mais tout cela s'est passé 400 ans avant que l'Espada S2 de 1971 ne s'installe dans la grange au rez-de-chaussée.

Le propriétaire a révisé le moteur avant de l'entreposer, ce qui a facilité sa renaissance. Le moteur V12 de 3,9 litres est équipé de six carburateurs Webber 40 à double goulot et est associé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. Il développait 350 ch lorsqu'il était neuf. Si l'entretien a permis de préserver une grande partie de la mécanique, la voiture n'est pas exempte de défauts et de problèmes qui compliqueront toute restauration future.

Des signes indiquent que des rongeurs ont vécu à l'intérieur de la voiture. Il y a des traces de morsures sur la moquette et des excréments de souris. Sous le capot, les conduites d'essence et les connecteurs sont en mauvais état et fuient lors du premier démarrage. Il ne faut pas grand-chose pour qu'elle commence à tourner avant qu'elle ne s'allume et ne se mette à tourner au ralenti de manière silencieuse et confortable. Il est même possible de la conduire et de la faire circuler à faible vitesse autour de la propriété.

À un moment donné, un propriétaire a remplacé la peinture Euro Mexico d'origine par du bleu foncé. Cependant, l'intérieur rouge est d'origine. Bien qu'il y ait quelques dégâts causés par des animaux, les panneaux de porte, les instruments de mesure et la garniture de toit sont dans un état remarquable. L'Espada n'est que le dernier véhicule de grange à avoir révélé un pan de l'histoire de l'automobile. Au début du mois, une flotte de Ferrari ayant fui la Floride en 2004 après le passage de l'ouragan Charley, qui a dévasté le centre-sud de l'État, a été découverte dans l'Indiana.