Dodge ouvre les commandes de la nouvelle Charger en Europe

Bonne nouvelle pour les fans de muscle cars : Dodge ouvre les commandes de la nouvelle génération de la Charger en Europe. Pour le 60e anniversaire de la marque, cette icône du muscle car revient sous la forme d’une gamme multi-énergie entièrement inédite, au choix en version 100 % électrique Daytona ou en essence avec un six-cylindres biturbo.

Une voiture, deux univers de motorisation

La nouvelle Charger repose sur la plateforme STLA Large Multi-Energy de Stellantis. Elle a été conçue dès l’origine pour accueillir des groupes motopropulseurs électriques comme thermiques. Les clients européens pourront choisir le modèle en coupé deux portes ou en berline quatre portes, dans les deux cas avec une carrosserie Widebody très marquée.

Dodge propose ainsi deux interprétations totalement différentes du même esprit muscle car. La Daytona mise sur le 100 % électrique, tandis que la SIXPACK adopte un nouveau six-cylindres biturbo. Les deux variantes partagent le même design, une conception centrée sur le conducteur et un niveau de performances élevé.

Image de : Dodge

Charger Daytona : le muscle car électrique

Selon Dodge, la Daytona serait le muscle car électrique à transmission intégrale le plus rapide et le plus puissant. Elle est proposée en versions Scat Pack et R/T. La Scat Pack développe 500 kW, soit 670 ch, et abat le 0 à 96 km/h en 3,3 secondes. Le quart de mile est couvert en 11,5 secondes.

La R/T affiche 400 kW, soit 536 ch, et accélère jusqu’à 96 km/h en 4,2 secondes. Le quart de mile est bouclé en 12,4 secondes. Les deux modèles reposent sur une architecture 400 volts avec une batterie d’une capacité de 100,5 kWh.

Sur le plan technique, ces performances reposent sur une architecture Dual Electric Drive Module avec un moteur électrique sur chaque essieu. Cela garantit une transmission intégrale de série et une disponibilité immédiate du couple. D’une simple pression sur un bouton, la fonction PowerShot délivre temporairement 40 ch supplémentaires.

Image de : Dodge

La Daytona entend aussi séduire par sa signature sonore. Le Fratzonic Chambered Exhaust produit un son puissant censé rappeler les muscle cars classiques, malgré l’absence de moteur thermique. Visuellement, le modèle se distingue également par le nouveau conduit aérodynamique avant R-Wing et par le logo Fratzog éclairé.

Ceux qui souhaitent emmener la Scat Pack sur circuit peuvent opter pour le Track Package. Il comprend des freins Brembo de 16 pouces avec étriers rouges, des roues de 20 pouces en monte différenciée ainsi qu’un châssis adaptatif. S’y ajoute le Drive eXperience Recorder pour analyser les temps au tour.

En matière de recharge, la Daytona se montre adaptée à un usage quotidien. Sur une borne rapide de 350 kW, il faut environ 27 minutes dans de bonnes conditions pour passer de 20 à 80 %. Dix minutes de recharge permettraient de récupérer jusqu’à 110 km d’autonomie supplémentaire. Dodge garantit la batterie pendant 8 ans ou 160 000 km.

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La Charger SIXPACK mise sur le six-cylindres

Ceux qui préfèrent faire le plein plutôt que recharger pourront se tourner vers la Charger SIXPACK. Elle associe un nouveau six-cylindres en ligne 3,0 litres biturbo à une transmission intégrale de série. Une pression sur un bouton permet d’envoyer l’intégralité du couple au train arrière.

En version Scat Pack avec moteur High Output, la SIXPACK développe 550 ch. Le 0 à 96 km/h est annoncé en 3,9 secondes, et le quart de mile en 12,2 secondes. La R/T revendique 420 ch, accélère en 4,6 secondes et couvre le quart de mile en 12,9 secondes. Tout cela est intéressant, mais l’époque du V8 au grondement caractéristique semble malheureusement bel et bien révolue chez Dodge.

Les amateurs d’artifices typiques des muscle cars retrouveront un Launch Control à cinq niveaux ainsi que la fonction Line Lock pour réaliser des burnouts contrôlés. Les deux motorisations partagent en outre plusieurs modes de conduite, ainsi que des programmes supplémentaires dédiés à la performance et au circuit.

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Équipements, connectivité et aides à la conduite

Pour le marché européen, Dodge a prévu une finition Plus spécifique, disponible aussi bien sur les modèles R/T que Scat Pack. Elle comprend des roues de 20 pouces avec pneus toutes saisons, des sièges avant à réglages électriques, des poignées de porte éclairées ainsi qu’un affichage tête haute.

Un système de caméras 360 degrés, la recharge par induction pour smartphone et une instrumentation numérique de 16 pouces font également partie de l’équipement de série. Parmi les options figurent notamment un pack Blacktop avec jantes foncées, un toit panoramique fixe et un système audio Alpine Pro à 18 haut-parleurs.

Les deux variantes de motorisation utilisent le système de connectivité I-DUV, qui permet la surveillance du véhicule en temps réel, le geofencing et la détection de vol. S’y ajoute un ensemble complet d’aides à la conduite avec conduite semi-automatisée de niveau 2, reconnaissance des panneaux de signalisation et freinage automatique d’urgence.

Image de : Dodge

Ouverture des commandes, prix et livraisons

Dès à présent, les clients européens peuvent commander la Charger Daytona et la Charger SIXPACK, chacune en versions Scat Pack et R/T, via l’importateur officiel KWA et son réseau de distributeurs. Un nouveau configurateur en ligne permet de composer soi-même l’ensemble des variantes d’équipement.

Chaque acheteur recevra un certificat d’authenticité signé par le patron de Dodge, Matt McAlear, ainsi qu’un kit de bienvenue marquant le début de l’expérience de propriétaire. Les acheteurs de la Daytona électrique pourront également profiter d’une offre pour une borne de recharge à domicile avec installation via Free2move.

Les prix de la nouvelle Charger débutent à 66 000 euros. Les premières livraisons aux clients sont prévues à partir de septembre 2026.

Source: Dodge