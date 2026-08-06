Bugatti transforme sa Bolide de piste en une sculpture roulante : découvrez Destrier

La Bugatti Bolide est l’une des machines les plus extrêmes jamais sorties de Molsheim. Avec 1 600 ch, un poids à vide de seulement 1 406 kg et une vitesse de pointe de 380 km/h, elle a été conçue avec un seul objectif : dévorer la piste.

Aujourd’hui, Bugatti a repris cette base extrême pour créer quelque chose de totalement différent. Au lieu de rechercher le chrono, la marque a transformé la Bolide en une hypercar unique et élégante, centrée avant tout sur le savoir-faire.

Voici la Bugatti Destrier, troisième création sur mesure issue du très exclusif Programme Solitaire de Bugatti, après la Brouillard et la FKP Hommage. Alors que ces modèles s’inspiraient d’histoires et de moments précis du passé de Bugatti, la Destrier fait avant tout appel à l’émotion. Et son allure est absolument saisissante.

Bugatti Destrier Photo : Bugatti

Une autre interprétation de la Bolide

La Destrier tire son nom du « destrier », le cheval de guerre prisé des chevaliers médiévaux. Construite autour de la monocoque en fibre de carbone de la Bolide, la Destrier ne mesure que 1,00 m de haut, ce qui en fait la Bugatti la plus basse jamais créée.

Ses imposantes roues de 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière remplissent les ailes, tandis que le dessin simplifié abandonne les ailerons agressifs et appendices aérodynamiques de la Bolide au profit d’une silhouette bien plus épurée.

La carrosserie propose une nouvelle interprétation de la célèbre ligne en C de Bugatti, qui longe le flanc de l’auto avant de disparaître derrière le passage de roue avant puis de se reconnecter à la calandre en fer à cheval élargie. La face avant se montre plus élégante que celle, très agressive, de la Bolide, tandis que l’arrière adopte un aileron subtilement intégré, inspiré de la superbe Bugatti Chiron Profilée.

Photos Par : Bugatti Photos : Bugatti

Mais la partie la plus spectaculaire de la Destrier reste sa silhouette. L’habitacle prend place très bas entre les ailes avant, et juste derrière les portes, la carrosserie se resserre avant de s’élargir au-dessus des roues arrière, créant des proportions exagérées qui semblent sorties tout droit d’une première esquisse de concept-car.

Selon Frank Heyl, directeur du design de Bugatti : « La Destrier n’est pas une voiture que l’on comprend avec la tête ; c’est une voiture que l’on ressent avec le cœur. »

Bugatti explique que l’inspiration vient de la légendaire Bugatti Type 57, qui a servi de base aussi bien aux Type 57G Tank victorieuses au Mans qu’à l’iconique Bugatti Type 57SC Atlantic. Une même plateforme a donné naissance à deux icônes totalement différentes ; la Destrier et la Bolide suivent cette même philosophie.

Une teinte Sapphire Celeste et un habitacle sur mesure

La Destrier reçoit une teinte spécifique baptisée Sapphire Celeste, un bleu profond enrichi de particules semblables à des diamants qui donnent à la carrosserie un éclat unique. Des éléments en aluminium poli et en fibre de carbone teintée complètent l’ensemble.

Cette couleur rend également hommage au passé de Bugatti. L’un des exemplaires les plus célèbres de la Type 57SC Atlantic, le châssis 57591, arborait à l’origine une nuance de bleu similaire avant d’être repeint plus tard en noir.

À bord, Bugatti s’éloigne encore davantage du cockpit de course dépouillé de la Bolide. À la place de la fibre de carbone apparente et des matériaux inspirés de la compétition, l’habitacle de la Destrier évoque davantage l’atelier d’un tailleur de luxe.

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L’intérieur associe cuir brun chaud et nubuck à un textile tricoté en 3D sur mesure, intégrant des fils de cuivre tissés selon un motif circulaire en halo. Inspiré à la fois par la haute couture et les vêtements de sport haute performance, ce matériau crée une ambiance homogène et artisanale dans tout l’habitacle.

D’autres détails incluent des finitions en aluminium martelé sur le moyeu du volant, les poignées de porte, les aérateurs et les seuils d’entrée, en hommage aux armures façonnées à la main des chevaliers médiévaux qui ont inspiré le nom de l’auto.

Le même W16 de 1 600 ch sous la carrosserie

Sous cette carrosserie façonnée à la main prend place le même moteur que dans la Bolide : le W16 8,0 litres quadriturbo de Bugatti, développant 1 600 ch.

Mais la Destrier n’a pas pour vocation d’établir des records sur circuit : elle est là pour marquer les esprits. Et avec un seul exemplaire prévu, la Bugatti Destrier remplit parfaitement cette mission.

L’hypercar unique fera sa première apparition publique lors de la Monterey Car Week, qui débutera le 13 août 2026.