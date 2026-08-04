La nouvelle Mercedes CLA AMG a déjà établi un record

Quand on parle de voiture de sport, difficile de ne pas penser au Nürburgring, temple de la vitesse où l’on va, dès qu’on nourrit la moindre ambition sportive, pour tenter de signer un chrono de référence. C’est ce qu’a fait la nouvelle Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+, la version la plus puissante jamais proposée de la berline allemande. Et c’est justement dans la catégorie des berlines quatre portes qu’elle a établi le record du tour au Nürburgring, avec un temps de 7'32''070. Et au cas où vous l’auriez oublié, la nouvelle CLA 45 AMG est 100 % électrique.

Entièrement de série

La nouvelle Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+ a bouclé les quelque 20 km de la Nordschleife sans la moindre modification : tout était d’origine, de la carrosserie à la mécanique, qui confie à trois moteurs à flux axial le soin de la propulser. Très rapidement. Une architecture dérivée de la radicale Mercedes‑AMG GT Coupé 4, première voiture au monde à utiliser ce type de moteurs, avec deux unités sur l’essieu arrière et une à l’avant.

Sur la nouvelle Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+, la puissance cumulée atteint 500 kW (680 ch) et permet à la berline allemande d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 2,7 s. Un chrono d’hypercar transposé à une berline 4 portes. La transmission est donc intégrale, comme sur la précédente génération de CLA 45 AMG, mais gérée de manière encore plus précise et efficiente grâce à sa nature électrique. Elle inaugure également le mode AMGFORCE S+, qui reproduit des sensations typiques d’un moteur thermique grâce à une sonorité dédiée et à des passages de rapports simulés.

La Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+ a réalisé un temps de 7:32.070 au Nürburgring Photos Par : Mercedes-Benz La Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+ développe 680 ch grâce à 3 moteurs électriques Photos Par : Mercedes-Benz

Les données officielles annoncent une autonomie maximale de 670 km et 22 minutes pour passer de 10 à 80 % de la capacité de la batterie, grâce à une architecture 800 volts et à une puissance de recharge maximale de 330 kW.