Voici ce qui se cache sous le nouveau Mitsubishi Pajero

Le retour du Mitsubishi Pajero se rapproche. Après des mois de rumeurs et les premiers teasers consacrés à la signature lumineuse et à la nouvelle instrumentation numérique, le constructeur japonais a publié un nouvel aperçu du modèle, confirmant que sa première mondiale interviendra à l'automne 2026.

Cette nouvelle vidéo ne dévoile pas encore la carrosserie définitive, mais elle met en avant l'un des aspects les plus importants du projet : une base technique pensée pour offrir de véritables aptitudes en tout-terrain sans sacrifier le confort sur route.

Un vrai tout-terrain

Le teaser le plus récent est apparu directement sur le site officiel mis en ligne par Mitsubishi pour le lancement du Pajero. La courte vidéo se concentre sur le soubassement du véhicule, en montrant le nouveau modèle sur un parcours accidenté, laissant entrevoir la robustesse de sa structure et le travail réalisé sur les suspensions.

La page d’accueil du site Mitsubishi dédiée au nouveau Pajero Photo : Mitsubishi

Le nouveau modèle adoptera un châssis à échelle, une solution devenue de plus en plus rare dans le paysage automobile moderne, mais toujours indispensable pour ceux qui recherchent de réelles capacités en off-road. Autre élément confirmé : la présence du système Super-All Wheel Control (S-AWC), l'évolution de la transmission intégrale intelligente développée par Mitsubishi. Ce système gère de manière intégrée le moteur, les différentiels, le contrôle de stabilité et le freinage, en adaptant en permanence la répartition du couple aux différentes conditions de conduite. L'objectif est d'assurer une sécurité accrue aussi bien sur chaussée mouillée que sur terre, sable ou neige.

À quoi ressemblera-t-il, à l'extérieur comme à l'intérieur ?

Les teasers diffusés jusqu'à présent permettent aussi de se faire une idée du style. La face avant sera caractérisée par une signature lumineuse à LED très fine dans sa partie supérieure, associée à des blocs optiques verticaux intégrés de part et d'autre de la grande calandre.

Les lignes suggérées par les teasers apparaissent nettement anguleuses et rappellent la tradition du Mitsubishi Pajero, avec une silhouette de véritable tout-terrain plutôt que de SUV urbain. Les photos espion des prototypes confirment elles aussi une carrosserie massive, avec des porte-à-faux réduits et une garde au sol importante.

Mitsubishi Pajero (2026), le rendu de Motor1.com Photo : Motor1.com

À bord, Mitsubishi a déjà montré un détail appelé à séduire les passionnés du Pajero historique : le retour du célèbre Multi-Meter. Naturellement réinterprété dans une version numérique, ce système continuera d'afficher des informations dédiées à la conduite en tout-terrain, comme la boussole, l'altitude, l'inclinaison latérale, l'assiette en tangage et d'autres paramètres utiles lorsqu'il s'agit d'aborder des parcours exigeants.

Concernant la mécanique, Mitsubishi n'a pas encore communiqué les spécifications définitives, mais les rumeurs les plus crédibles évoquent une parenté étroite avec le nouveau pick-up Triton. Le nouveau Pajero devrait donc reprendre le 2.4 turbodiesel éprouvé, proposé avec des niveaux de puissance compris entre environ 150 et plus de 200 ch, même si l'hypothèse de motorisations électrifiées sur certains marchés, éventuellement mild hybrid ou plug-in hybrid, reste ouverte.

Selon de nombreuses sources du secteur, le projet pourrait en outre partager une partie de son architecture avec les nouvelles Nissan Patrol (Y63), Nissan Armada et Infiniti QX80, fruit de la coopération au sein de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Pour l'heure, le constructeur japonais n'a toutefois pas confirmé officiellement ce lien.