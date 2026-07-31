MINI Countryman Offroad Edition, testée dans les Rocheuses

Un prototype camouflé du MINI Countryman a été soumis à une série d’essais dans les Rocheuses, aux États-Unis, en vue de la prochaine étape de son développement. Le véhicule, préparé dans une version plus robuste pour une utilisation tout-terrain, a affronté des pistes, des terrains rocailleux et des parcours de montagne isolés dans le cadre du programme de validation de la nouvelle « Special Edition » du modèle.

Cette phase s’inscrit dans la préparation de la variante plus « rugged » du Countryman, dont MINI n’a pas encore dévoilé les détails techniques. Le constructeur a toutefois confirmé que la présentation mondiale de cette nouvelle finition était prévue pour octobre 2026.

Les conditions de l’essai

Les Rocheuses combinent des portions asphaltées qui grimpent à haute altitude avec des pistes non revêtues qui s’enfoncent dans des forêts et des vallées isolées. Selon MINI, la combinaison de l’altitude, de surfaces instables et de conditions météo changeantes reproduit des scénarios difficiles à simuler sur des centres d’essais classiques, ce qui permet de vérifier le comportement du véhicule dans des conditions réelles.

Mini Countryman Offroad Edition (2026), essai final Photo : Mini

L’essai s’inscrit dans le travail de développement du Countryman en tant que modèle pensé aussi pour un usage plus extrême que le reste de la gamme. Le patron de la marque, Jean-Philippe Parain, a présenté ce projet comme cohérent avec le positionnement du Countryman et a décrit cette nouvelle édition comme une extension des possibilités d’usage du modèle, sans donner davantage de précisions techniques.

Un lancement en octobre

MINI n’a publié ni images sans camouflage ni informations concernant les motorisations, les réglages de châssis ou les équipements de cette nouvelle version. L’ampleur des modifications par rapport au Countryman de série, qu’il s’agisse de la garde au sol, des protections de carrosserie ou de pneumatiques spécifiques, reste pour l’instant confidentielle.

La marque a confirmé que la prochaine étape du programme sera la présentation mondiale de cette special edition, programmée pour octobre 2026, date à laquelle les détails techniques et commerciaux de cette nouvelle finition seront dévoilés.

Galerie: Mini Countryman Offroad Edition (2026) Derniers essais