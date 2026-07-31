Spider-Man prend le volant de la BMW en IMSA ce week-end

Lorsque la BMW M Hybrid V8 prendra la piste ce week-end, elle arborera une livrée très spéciale. Le constructeur s’est associé au nouveau film Spider-Man afin d’en faire la promotion lors de la prochaine manche de l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

La voiture n° 24 reçoit une spectaculaire livrée unique bleue, rouge et blanche, en phase avec le code couleur emblématique du personnage. Cette décoration met en scène un immense motif d’araignée blanche à l’avant, ainsi que Spider-Man lui-même sur l’aileron du capot moteur.

La BMW, confiée à Dries Vanthoor et Sheldon van der Linde, courra ce week-end à Road America, dans le cadre de la Michelin Endurance Cup, avec une épreuve disputée sur six heures. La couverture de la course débutera dimanche à 17h30, heure de Paris. Spider-Man: Brand New Day est sorti au cinéma ce mercredi 29 juillet 2026.

Un partenariat plus large entre BMW et Spider-Man

Cette livrée IMSA unique imaginée par BMW pour Road America ne représente qu’une partie d’un partenariat plus vaste entre le film et le constructeur. Les BMW Série 5 et iX3 Neue Klasse apparaissent dans le long-métrage.

BMW a également créé l’iX3 Flow, un exemplaire unique développé en collaboration avec Sony et Marvel. Le véhicule reçoit des éléments E Ink Prism en couleur sur toute la carrosserie, avec un extérieur animé. BMW exposera cette voiture au BMW Welt, en Allemagne, jusqu’en septembre.

Les propriétaires d’une BMW correctement équipée sur les marchés participants auront eux aussi droit à une surprise. Du 27 juillet au 10 août, les clients verront apparaître au démarrage de leur voiture une bannière spéciale, déclenchant une animation Spider-Man en plein écran ainsi qu’un jeu de lumières.

Source: BMW