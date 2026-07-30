Le SUV tout-terrain de BMW pourrait finalement ne jamais voir le jour

Mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient s’aventurer hors des sentiers battus au volant d’une BMW : il semble que le rival bavarois du Mercedes-Benz Classe G soit abandonné. Ce SUV tout-terrain au positionnement robuste n’aurait pas reçu l’approbation finale du constructeur pour passer en production, et plusieurs sources indiquent qu’il pourrait être purement et simplement écarté.

Selon BMW Blog, qui cite des « sources proches du dossier », le nouveau SUV du constructeur n’a pas franchi la dernière étape de validation. Il faut toutefois préciser que BMW n’a jamais officiellement confirmé la mise en production d’un tel véhicule, même si la marque l’a déjà laissé entendre par le passé.

En février, Frank van Meel, patron de BMW M, avait déclaré qu’il ne « dirait pas non » à un SUV tout-terrain M à hautes performances. Un rapport publié l’an dernier affirmait également que BMW étudiait sérieusement le lancement d’un véritable véhicule conçu pour le tout-terrain.

Rendu du rival du G-Class de BMW par Motor1 Photo by: Theophilus Chin | Motor1

Ce que l’on sait du SUV tout-terrain de BMW

Le SUV tout-terrain de BMW devait reposer sur une version améliorée de la plateforme du X5. En interne, le projet aurait porté le code G74.

BMW n’a communiqué aucun détail officiel sur ce programme, mais les rumeurs évoquaient l’utilisation d’une version retravaillée de la base technique du X5. Le modèle aurait également été présenté comme un successeur spirituel du XM, le modèle vitrine de la marque, dont la disparition du catalogue est attendue en 2028.

BMW n’est pas le seul constructeur premium à vouloir rivaliser avec le Classe G et le Land Rover Range Rover. Genesis, Audi et Cadillac ont eux aussi manifesté leur intérêt pour ce segment, alors même que l’engouement pour le tout-terrain continue de progresser.

Source: BMW Blog