L'homme qui a conçu la Ferrari Enzo vient de créer sa propre supercar V12

Le monde des supercars ne manque pas de bolides d’une puissance délirante, mais de temps à autre, un modèle sort du lot en adoptant une approche rafraîchissante et différente. La Kode89 fait partie de ces voitures. Dévoilée au Concours d'élégance de Pebble Beach lors de la Monterey Car Week, la dernière création de Ken Okuyama Cars semble tout droit sortie d'une réalité parallèle où les années 1980 et 1990 n'auraient jamais pris fin.

Cette voiture surbaissée au style audacieux mesure 4,611 mètres de long et 1,996 mètre de large, mais ne fait que 1,139 mètre de haut. Elle présente une carrosserie longue et basse, un empattement large et un design volontairement épuré qui mise sur les formes plutôt que sur des artifices aérodynamiques excessifs pour marquer les esprits.

Ken Okuyama Cars a développé son propre châssis, utilisant un châssis spaceframe en aluminium avec un moteur V12 central monté longitudinalement. Dans sa version de base, la Kode89 développe 540 chevaux à 7 000 tr/min et un couple de 569 Newton-mètres grâce à un moteur de 5,4 litres. Cependant, le magazine japonais Response indique qu’un moteur plus puissant de 5,9 litres, fourni par un préparateur local, développera environ 750 hp dans une version haut de gamme. Une boîte manuelle à grille transmet la puissance aux roues arrière.

Photo : Ken Okuyama Design

Série limitée à huit exemplaires. Trois ont déjà été vendus

Ken Okuyama Cars prévoit de ne construire que huit exemplaires, ce qui rend ce modèle bien plus exclusif que bon nombre de supercars bien établies. La première voiture a été dévoilée à Pebble Beach, et deux des voitures dont la production est prévue cette année ont déjà été vendues.

Les acheteurs bénéficieront également d’une grande liberté pour personnaliser leur voiture. Ken Okuyama Cars précise que les clients travailleront en collaboration avec un conseiller dédié pour tout personnaliser, qu’il s’agisse d’une configuration plus radicale et épurée ou d’une version nettement plus luxueuse.

La société est dirigée par Ken Okuyama, qui a travaillé chez Pininfarina et a participé à la conception de certaines des voitures de sport les plus célèbres au monde, notamment la Ferrari Enzo. Il a ensuite fondé son propre atelier de carrosserie au Japon ; parmi ses projets précédents figurent les Kode 0 et Kode 57, basées respectivement sur la Lamborghini Aventador et la Ferrari 599. Certains se souviendront également de la Kode 9, qui reposait sur un châssis de Lotus Elise, mais ce nouveau modèle est un projet développé en interne.