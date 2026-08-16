La dernière supercar spéciale d’Aston Martin arrive avec un V12 sous le capot

Les Aston Martin V12 à moteur avant tiennent généralement le rôle des voitures héroïques, à commencer par les montures à quatre roues favorites de James Bond. Mais en découvrant pour la première fois la sculpturale Valen au siège de Q New York d’Aston Martin, on peut se dire qu'il s'agit là d'un véhicule qu'un méchant de James Bond pourrait conduire.

C’est peut-être sa teinte Satin Andromeda Red (une exclusivité Q), qui passe du rouge à l’orange puis au noir selon la lumière. Ou la façon dont l’arrière de la Valen s’interrompt brutalement, laissant apparaître la fibre de carbone et les quatre sorties d’échappement. Quoi qu’il en soit, l’ambiance est sinistre — et cela fonctionne parfaitement.

Aston Martin Valen Photo : Aston Martin

L’Aston Martin à moteur avant la plus puissante jamais produite

L’Aston Martin Valen est la troisième d’une lignée de supercars V12 sur mesure produites par la division ultra-exclusive Q de la marque. Il y a d’abord eu la Valour à boîte manuelle, puis la radicale Valiant, toutes deux dotées d’une transmission manuelle à six rapports. Désormais, Aston pousse le curseur encore plus loin avec la Valen, qu’elle présente comme la voiture de série à moteur avant la plus puissante jamais construite.

Avec 838 ch tirés d’un V12 5,2 litres biturbo — soit 104 ch de plus que la Valiant et 14 ch de plus que la Vanquish — elle ne manque clairement pas de ressources. Selon Aston, la Valen abat le 0 à 100 km/h en 3,1 secondes et atteint une vitesse maximale de 344 km/h.

Contrairement aux Valour et Valiant, il n’y a pas de boîte manuelle ici. La Valen utilise une boîte-pont ZF à huit rapports, avec une logique de passage et une programmation dérivées des Vantage GT4 de course de la marque.

Photos Par : Aston Martin Photos : Aston Martin

Plus intéressants que les chiffres de performance pure, l’engagement de la Valen en faveur de la légèreté et de la radicalité attire l’attention. Toute la carrosserie est en fibre de carbone, avec une face avant plus affûtée, des ailettes latérales anguleuses et un diffuseur arrière agressif qui laisse visibles les pneus arrière en 325 de section. La Valen se passe même de lunette arrière afin de gagner encore du poids.

Au total, Aston Martin annonce jusqu’à 110 kg d’allègement par rapport à sa plateforme V12 de base, celle qui sert à la Vanquish. Ce chiffre comprend un gain de 16,9 kg grâce à un pack suspension allégée en option, avec bras de suspension, porte-moyeux et visserie de châssis en titane usinés en aluminium. Pour réduire les masses non suspendues, la Valen reçoit des jantes de 21 pouces en magnésium associées à des freins carbone-céramique.

Pour renforcer le caractère brut et spectaculaire de l’ensemble, la pièce maîtresse de la Valen pourrait bien être son échappement en titane. Conçu spécialement pour cette voiture, il serait, selon Aston, 50 % plus bruyant que celui de la Vanquish lorsqu’il est mesuré depuis l’extérieur du véhicule.

Obtenir ce résultat tout en respectant les strictes normes européennes de bruit en passage a représenté un défi. Aston explique que ses ingénieurs se sont concentrés sur l’augmentation de la sonorité à bas régime et aux faibles ouvertures de gaz, plutôt que de chercher à rendre l’auto plus sonore à pleine charge. En d’autres termes, cette voiture sera vraiment bruyante en flânant dans Londres ou Beverly Hills.

Production limitée à 150 exemplaires

Pour maximiser la sonorité dans l’habitacle, Aston fait passer l’échappement directement sous et derrière les sièges du conducteur et du passager. Il débouche à l’arrière de la voiture à la fois sous le bouclier et au centre de la poupe, près des feux. C’est inhabituel sur une voiture à moteur avant, et cela donne à la Valen une allure brute, presque inachevée.

Concernant l’habitacle, la Valen inaugure une nouvelle console centrale plus fine, orientée vers le conducteur. Les clients auront le choix entre les nouveaux sièges réglables Sport Plus d’Aston ou des baquets légers en carbone, tandis que les innombrables possibilités de personnalisation de Q leur permettront de choisir les teintes de cuir et les finitions selon leurs préférences.

Aston Martin ne communique pas de tarif précis pour la Valen, mais estime que la voiture débutera autour de 2 000 000 $, avant prise en compte des options sur mesure de Q. Seuls 150 exemplaires seront produits : si vous en voulez une, il ne faudra pas tarder.

L’avis de Motor1 : Si vous trouviez déjà les Valour et Valiant délirantes, celle-ci semble carrément déjantée. Avec 838 ch sous le capot et une carrosserie à l’allure diabolique, il pourrait bien s’agir du modèle spécial le plus fou jamais signé Aston.