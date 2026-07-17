Aston Martin a conçu un SUV V12 musclé pour le nouveau jeu Call of Duty

Aston Martin sait créer des sportives et des supercars qui attirent tous les regards, de la Vantage à la Vanquish, la liste est longue. Mais la dernière création du constructeur britannique ne ressemble à rien de ce que la marque a produit jusqu’ici.

Aston Martin s’est associé à Infinity Ward et Activision pour donner naissance au Dreadnought, un véhicule de combat spectaculaire conçu exclusivement pour le prochain jeu vidéo Call of Duty: Modern Warfare 4.

Non, le Dreadnought ne foulera pas de vrais champs de bataille et n’intégrera pas non plus la gamme de série du constructeur dans un avenir proche. Il existe uniquement dans l’univers numérique, où il sera proposé comme véhicule jouable dans le mode DMZ de Modern Warfare 4.

Aston Martin Dreadnought Call of Duty Photo : Aston Martin

Le Dreadnought en détail

Le Dreadnought associe l’ADN des sportives Aston Martin à un arsenal inspiré du monde militaire. Il revendique un moteur V12, une transmission intégrale, des performances dignes d’une supercar, une technologie de blindage avancée et des systèmes de combat adaptatifs pensés pour le champ de bataille… virtuel.

À l’extérieur, ce SUV deux portes adopte une carrosserie anguleuse en fibre de carbone, une immense calandre, des éléments d’éclairage intégrés, quatre sorties d’échappement et même un discret becquet de type ducktail. En y regardant de plus près, on peut lui trouver quelques airs de famille avec d’autres créations uniques comme la Valiant et la Victor.

Bien entendu, Aston Martin n’a pas résisté à l’envie d’ajouter quelques touches de luxe à l’habitacle. Le Dreadnought reçoit ainsi des matériaux haut de gamme, avec notamment des inserts à motif chevrons, des finitions en fibre de carbone, un cuir Oxford Tan et des accents métallisés dorés.

Photos Par : Aston Martin Photos Par : Aston Martin

Son nom est lui-même un clin d’œil à l’histoire militaire, en référence au cuirassé HMS Dreadnought du début du XXe siècle. À l’image du navire d’origine, le Dreadnought d’Aston Martin a été imaginé autour de la domination et de la technologie de pointe.

Si les véhicules virtuels en exemplaire unique ne sont pas une nouveauté dans l’univers du jeu vidéo, le Dreadnought d’Aston Martin est quelque chose que le constructeur britannique ne nous avait encore jamais montré. Et l’idée nous plaît.

Le Dreadnought fera ses débuts dans Call of Duty: Modern Warfare 4, dont la sortie est prévue le 23 octobre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2.