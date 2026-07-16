La supercar monoplace d'Aston Martin offre une sonorité sublime sur circuit.

Aston Martin prépare quelque chose d’extrême. En avril, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait un prototype au look totalement délirant du constructeur. Il ressemblait à un croisement entre une Formule 1 et la Valkyrie, et une nouvelle vidéo montre que la marque poursuit les essais de ce véhicule.

L’Aston Martin se trouve sur l’Autódromo Internacional do Algarve, au Portugal, où elle enchaîne les tours de piste. La vidéo publiée sur le compte Instagram d’Ivo Matczak, ivomat_all_about_cars, permet d’entendre la superbe sonorité d’échappement de l’auto, probablement issue d’un V12 atmosphérique.

La voiture est également hybride. La vidéo d’avril montrait le moteur V12 s’éteindre alors que le pilote quittait la piste, tandis que l’auto continuait d’avancer en silence par ses propres moyens.

Le modèle mystère d’Aston Martin

Aston n’a communiqué aucun détail sur cette voiture. Des rumeurs évoquent une puissance de 1.200 ch. Le V12 hybride Cosworth de 6,5 litres de la Valkyrie développe 1.160 ch, si bien que le cap des 1.200 ch paraît tout à fait plausible.

Il s’agirait probablement d’une version réservée au circuit de la Valkyrie, avec de très nombreuses modifications. La voiture adopte un museau inspiré de la F1 avec triangles de suspension apparents, amortisseurs internes et prise d’air au-dessus de la tête du pilote. Elle dispose même d’un dispositif de protection de type halo, comme en Formule 1.

Selon le compte-rendu publié en avril par Auto Motor und Sport, Ken Griffin, milliardaire américain et dirigeant du hedge fund Citadel, aurait commandé cet exemplaire unique. Cette Aston serait apparemment 10 secondes plus rapide sur un tour qu’une F1.