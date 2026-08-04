Radars nouvelle génération : l’intelligence artificielle prête à surveiller les gestes des automobilistes

Après avoir traqué les excès de vitesse, les radars pourraient bientôt franchir une nouvelle étape. Grâce à l’intelligence artificielle et à des caméras haute définition capables d’analyser l’environnement du véhicule, les dispositifs de contrôle routier nouvelle génération promettent d’aller bien au-delà du simple relevé de vitesse. Téléphone en main, ceinture oubliée ou distances de sécurité insuffisantes : les comportements des conducteurs pourraient désormais entrer dans le champ de surveillance.

Le principe est simple : une caméra capture plusieurs images du véhicule et de son habitacle, tandis que des algorithmes analysent automatiquement certains éléments visibles. La position des mains du conducteur, la présence éventuelle d’un téléphone ou le port de la ceinture pourraient ainsi être détectés en quelques fractions de seconde. Une technologie qui vise à lutter contre des comportements considérés comme particulièrement dangereux sur la route.

L’usage du téléphone au volant reste notamment l’une des principales préoccupations des autorités. Même quelques secondes d’inattention peuvent suffire à provoquer un accident. Selon plusieurs études, téléphoner en conduisant réduit fortement la vigilance et augmente le risque d’accident. La ceinture de sécurité demeure également un élément essentiel de la prévention routière, alors que certains conducteurs continuent encore de négliger cette règle pourtant fondamentale.

Vers un cadre de protection de la vie privée ?

Ces nouveaux radars pourraient également être capables d’identifier d’autres infractions, comme le non-respect des distances de sécurité entre véhicules. Une évolution qui transformerait profondément la nature des contrôles automatiques : demain, un radar ne se contenterait plus de mesurer une vitesse, il analyserait une situation complète de conduite.

Cette perspective soulève toutefois des questions, notamment sur la protection de la vie privée et la fiabilité des systèmes. Les images captées devront être encadrées afin d’éviter toute utilisation abusive, tandis que les technologies devront démontrer leur précision avant une éventuelle généralisation.

Contrairement à certaines annonces alarmistes circulant sur internet, ces radars intelligents ne verbalisent pas encore automatiquement toutes ces infractions en France. La Sécurité routière a rappelé que plusieurs fonctionnalités restent au stade du développement ou de l’expérimentation, en attendant un éventuel cadre réglementaire adapté.