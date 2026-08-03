Mercedes GLC restylé : des photos espion révèlent de nouveaux détails

Mercedes travaille au restylage du GLC, le SUV le plus vendu de la gamme du constructeur allemand. Plusieurs mulets, photographiés sur route par le photographe espion wikoblok, montrent un niveau de camouflage désormais réduit, surtout à l’avant, où se concentrent les principales évolutions esthétiques.

La mise à jour concernera à la fois la version SUV et le coupé, et, selon les premières images diffusées, également la déclinaison sportive AMG. Le lancement officiel n’a pas encore été confirmé par Mercedes, mais l’état d’avancement des prototypes laisse penser qu’une présentation pourrait intervenir prochainement.

Design : phares et calandre revus

Les photos espion du nouveau Mercedes GLC montrent des blocs optiques avant et arrière redessinés, ainsi qu’une calandre et un pare-chocs mis à jour. La ligne générale de la carrosserie reste connue, mais la face avant se rapproche du langage stylistique introduit par la nouvelle Classe C, avec des surfaces plus épurées et une signature lumineuse revisitée.

L’arrière reçoit lui aussi quelques modifications, cohérentes avec l’objectif de moderniser l’apparence du modèle sans en bouleverser l’architecture. Le coupé suit le même parti pris stylistique que la version SUV.

Habitacle : MBUX de quatrième génération

À bord, le Mercedes GLC restylé devrait adopter le système d’infodivertissement MBUX de quatrième génération, déjà vu sur la nouvelle CLA (basé sur MB.OS). L’écran tactile central pourrait atteindre 14 pouces, associé à une instrumentation numérique de 10,25 pouces.

Parmi les nouveautés attendues figure aussi l’écran optionnel de 14 pouces destiné au passager avant. Côté aides à la conduite, l’équipement devrait inclure le système MB.Drive Parking Assist.

Il est possible que la planche de bord du nouveau GLC reprenne le style de celle de la CLA des nouvelles "étoilées" Photo : Motor1 Italy

Moteurs : mise à jour Euro 7 et hypothèse AMG

Sur le plan mécanique, la gamme du Mercedes GLC restylé devrait proposer des versions mises à jour des quatre-cylindres actuellement disponibles, électrifiés via une technologie hybride rechargeable ou mild hybrid 48 V, conformes aux nouvelles limites imposées par la norme Euro 7.

Les évolutions les plus marquantes concerneraient les versions AMG. Selon certaines indiscrétions, les 43 AMG et 63 AMG pourraient abandonner l’actuel groupe motopropulseur hybride rechargeable au profit d’un six-cylindres en ligne 3,0 litres turbo électrifié, avec une configuration proche de celle déjà utilisée sur la Classe E 53 AMG, capable de dépasser les 600 ch de puissance cumulée.