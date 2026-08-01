La Corvette qui a défié la Shelby Cobra vaut jusqu'à 13 millions de dollars.

Parmi les vedettes de la prochaine saison des ventes aux enchères consacrées aux voitures de collection à Monterey, en août, figure l’une des Corvette les plus importantes jamais construites. Il s’agit de la Chevrolet Corvette Grand Sport de 1963, un exemplaire estimé entre 11 et 13 millions de dollars (soit environ 10,1 à 11,9 millions d’euros au taux de change actuel), un montant qui reflète sa rareté exceptionnelle et son rôle majeur dans l’histoire de la compétition automobile américaine.

Construite par Chevrolet, la marque de General Motors, elle fait partie des seulement cinq Grand Sport produites et constitue la première des trois seules versions coupé assemblées.

Le projet secret né pour battre la Shelby Cobra

La Corvette Grand Sport est née de la vision de l’ingénieur Zora Arkus-Duntov, considéré comme le père de la Corvette moderne, qui voulait développer une voiture bien plus légère et compétitive que la Sting Ray de série, afin de contrer la domination de la Shelby Cobra dans les compétitions américaines et internationales.

Tout en conservant l’apparence d’une Corvette, la Grand Sport était en réalité un véritable prototype de course, avec un châssis tubulaire spécifique, une carrosserie en fibre de verre allégée, de nombreux éléments en aluminium et en magnésium, et une masse ramenée à environ 860 kg, soit plus de 590 kg de moins qu’une Corvette classique de l’époque.

L’exemplaire mis en vente, identifié comme le châssis 003, a disputé certaines des courses les plus prestigieuses des années 1960. Il a remporté des victoires en compétition SCCA, participé à la Bahamas Speed Week 1963 et décroché la deuxième place de sa catégorie aux 12 Heures de Sebring 1964, avec au volant des pilotes de la trempe d’A.J. Foyt, Jim Hall et Dick Thompson.

L’une des Corvette les plus importantes jamais construites

Après sa carrière en compétition, cette Grand Sport est passée entre les mains de quelques collectionneurs seulement et a fait l’objet d’une restauration minutieuse ayant duré plus de quatre ans, pour un investissement proche d’un million de dollars. Les travaux ont permis de ramener l’auto aux spécifications avec lesquelles elle avait couru les 12 Heures de Sebring 1964, tout en préservant une grande partie de sa structure d’origine et des composants fabriqués directement par Chevrolet.

La Corvette Grand Sport de 1963 Photo : RM Sotheby's

Ces dernières années, la voiture a participé à des événements de renommée internationale comme le Goodwood Festival of Speed, le Rolex Monterey Motorsports Reunion et le Sonoma Motorsports Festival, tout en recevant d’importantes distinctions dédiées aux Corvette historiques.

Sa combinaison de rareté, d’authenticité et de palmarès sportif en fait l’une des automobiles américaines les plus convoitées par les collectionneurs : avec seulement cinq exemplaires construits, elle est même plus rare que la Shelby Cobra Daytona Coupé et la Ferrari 250 GTO, un détail qui contribue à justifier une estimation pouvant approcher les 13 millions de dollars.