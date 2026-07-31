Quelles sont les ventes mondiales de voitures électriques au cours du premier semestre

Le marché mondial de la voiture électrique continue de progresser. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), au deuxième trimestre (avril-juin) 2026, environ 5,3 millions de voitures 100 % électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) ont été vendues dans le monde, soit une hausse de 35 % par rapport aux 3,9 millions de janvier à mars.

Ainsi, le premier semestre se clôt sur un total de 9,2 millions d'immatriculations. Derrière cette reprise se cachent toutefois des dynamiques différentes selon les régions du monde : l'Europe accélère, tandis que la Chine et les États-Unis ralentissent.

L'Europe en tête

Dans le détail, plus de 90 pays enregistrent une hausse, dont 50 marchés qui établissent même un record trimestriel. Parmi les zones les plus dynamiques figurent l'Australie, le Brésil, l'Inde, la Corée du Sud et le Vietnam, où les immatriculations d'avril à juin sont environ deux fois supérieures à celles de la même période de 2025.

La croissance en Europe, ainsi qu'en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, conduit l'Agence à relever ses prévisions de livraisons pour la fin de l'année : les voitures électriques représenteront 29 % des immatriculations mondiales, soit environ 23 millions d'unités.

Voiture électrique en charge Photo : Renault

Les cas de la Chine et des États-Unis

En Chine, en revanche, l'AIE prévoit, pour la première fois de la décennie, une stabilité des ventes par rapport à l'année précédente (2025), même si plus de 60 % des voitures neuves vendues dans le pays seront électriques ; il s'agira d'un record.

Les États-Unis, de leur côté, continuent de subir les effets de l'arrêt des aides fédérales en septembre 2025 et de l'assouplissement des normes de consommation.

Dans le même temps, la Chine poursuit ses exportations. Au cours des six premiers mois de 2026, elle a expédié à l'étranger presque le même volume qu'en 2025. L'AIE estime que plus d'un million de véhicules électriques chinois sont aujourd'hui présents sur les marchés internationaux, prêts à soutenir la croissance surtout dans les pays émergents.

T1 2026 : 3,9 millions

T2 2026 : 5,3 millions

S1 2026 : 9,2 millions

2026 (estimation) : 23 millions

part des VE en 2026 (estimation) : 29 %