En Europe, on vend plus de voitures électriques que de voitures à essence

Le dépassement historique des voitures électriques sur les voitures à essence se profilait déjà, au moins à l’échelle de l’ensemble du marché européen, qui enregistre depuis plusieurs mois une très forte progression des immatriculations de BEV.

C’est désormais acté : grâce aussi à la forte hausse de juin 2026 (+51,0 % sur les marchés UE+AELE+Royaume-Uni), les voitures électriques ont totalisé 1.608.200 nouvelles immatriculations au premier semestre 2026, devant les voitures à essence, restées à 1.590.767 unités.

Un résultat historique : les électriques passent au deuxième rang

Il s’agit d’un résultat historique, puisque sur le Vieux Continent, aucun semestre précédent (selon les données de l’ACEA) ne s’était jamais achevé avec les BEV devant les voitures à essence. Cette fois, c’est bien le cas, avec une avance de 17.433 véhicules en faveur des électriques.

En entrant dans le détail des parts de marché, on constate qu’entre janvier et juin 2026, les voitures électriques ont atteint 22,2 % des immatriculations totales, contre 22,0 % pour les voitures à essence. Du côté des véhicules électrifiés, les hybrides (mild hybrid et full hybrid) restent en tête parmi les motorisations avec 36,9 % du marché, tandis que les hybrides rechargeables apportent également leur contribution en atteignant 10,2 %.

Les ventes automobiles en Europe à mi-2026

Motorisation Immatriculations UE + AELE + Royaume-Uni Part de marché Hybrides (MHEV + HEV) 2 671 955 36,9 % Électriques (BEV) 1 608 200 22,2 % Essence 1 590 767 22,0 % Hybrides rechargeables (PHEV) 742 411 10,2 % Diesel 467 561 6,4 % Autres motorisations 151 172 2,0 % Total des véhicules électrifiés (BEV+MHEV+HEV+PHEV) 5 022 566 69,4 %

L’Italie, la France et l’Allemagne tirent la croissance des BEV

Un rapide coup d’œil aux pays ayant le plus contribué à ce dépassement historique montre que le mérite revient surtout à l’Italie, à la France et à l’Allemagne, qui ont enregistré respectivement +77,7 %, +62,9 % et +48,0 % des ventes de voitures électriques.

Parmi les principaux marchés, on note aussi la hausse de +36,7 % en Espagne et de +26,6 % au Royaume-Uni, tandis que le boom du tout-électrique ressort sur certains marchés plus modestes : +349,7 % en Croatie et +124,5 % en Slovénie, mais toujours sur des volumes limités.