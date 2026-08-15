Le « Flying Roadster » de Tesla pourrait faire ses débuts ce mois-ci avec une version homologuée route

La promesse de Tesla, répétée depuis une décennie, de révéler sa Roadster de nouvelle génération pourrait enfin devenir réalité ce mois-ci. La Roadster de deuxième génération ne serait pas seulement une sportive de route : elle pourrait aussi intégrer une technologie conçue pour l’aider à voler.

La Roadster pourrait être équipée de propulseurs à gaz froid développés par SpaceX, rapporte The Information (article payant) vendredi, en citant trois personnes proches du dossier. Tesla devrait présenter les capacités du véhicule lors d’un événement organisé sur le site d’essais de SpaceX à McGregor, au Texas, potentiellement dès ce mois-ci.

Selon ces informations, la Roadster serait pilotée à distance pendant la démonstration en raison du bruit et de la poussée générés par les propulseurs SpaceX. Tesla devrait également présenter deux versions du modèle : une Roadster standard et une série limitée équipée de la technologie SpaceX. Cette version en série limitée ne serait toutefois pas homologuée pour la route et pourrait coûter plusieurs centaines de milliers de dollars, voire des millions.

Un projet annoncé depuis 2017 et plusieurs fois repoussé

Tesla a dévoilé pour la première fois la Roadster de deuxième génération en 2017, mais le lancement du modèle a depuis été repoussé à plusieurs reprises. Il y a quelques années, le directeur général Elon Musk avait indiqué que l’entreprise avait revu les objectifs de conception de la Roadster à la hausse.

« Ce soir, nous avons radicalement relevé les objectifs de conception de la nouvelle Tesla Roadster », a déclaré Musk en 2024 dans un message publié sur X. « Il n’y aura jamais une autre voiture comme celle-ci, si tant est qu’on puisse encore l’appeler une voiture. »

Une héritière très attendue pour un modèle devenu iconique

La Tesla Roadster originelle, lancée en 2008, a été l’une des premières voitures électriques de série homologuées pour la route. Elle a contribué à démontrer que les véhicules électriques pouvaient offrir une grande autonomie, des performances élevées et un véritable pouvoir d’attraction. Elle est aujourd’hui devenue une icône, dont l’héritage est largement inscrit dans l’histoire automobile.

Tesla Roadster de première génération.

À l’époque, Tesla n’était encore qu’une jeune pousse de l’électrique aux moyens limités. Mais la Roadster, puis les modèles plus grand public qui ont suivi, ont contribué à faire du constructeur le géant du véhicule électrique valorisé à plus de mille milliards de dollars qu’il est aujourd’hui.

La Roadster de nouvelle génération a donc de très grandes attentes à satisfaire. Si ces informations se confirment, nous pourrions enfin découvrir dès ce mois-ci si l’un des projets de véhicule électrique les plus ambitieux de Tesla est à la hauteur de sa réputation.

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