Tesla dément vouloir quitter la Chine suite à sa fusion avec SpaceX.

Tesla n’envisage pas de séparer, vendre ni même fermer ses activités en Chine afin de faciliter une future fusion avec SpaceX, l’entreprise aérospatiale également fondée par Elon Musk.

Les rumeurs apparues après un article du Wall Street Journal ont été qualifiées de « sans fondement » à la fois par la filiale chinoise du constructeur et par Musk lui-même, qui a ouvertement parlé de « fake news » sur le réseau social X.

Les rumeurs autour d’une fusion avec SpaceX

Selon le Wall Street Journal, certains dirigeants de Tesla auraient été chargés d’étudier une réorganisation des activités chinoises, avec la création d’une société distincte pour gérer les exportations depuis la Gigafactory de Shanghai et la mise en place de barrières internes pour limiter l’accès du personnel chinois aux autres divisions du groupe.

Tesla China a toutefois démenti ces informations auprès de plusieurs médias locaux, réaffirmant qu’aucun projet de ce type n’existe.

Les spéculations se sont intensifiées dans le cadre du processus qui pourrait conduire SpaceX à une introduction en Bourse, l’entreprise étant valorisée à environ 75 milliards de dollars (environ 64 milliards d’euros). Lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre 2026, Musk avait confirmé que la collaboration entre les deux entreprises se resserre de plus en plus, tout en précisant qu’une éventuelle fusion nécessiterait une procédure formelle et qu’il ne s’agissait pas d’un sujet à traiter à cette occasion.

Shanghai reste un pilier pour Tesla

L’importance de la présence chinoise rend difficile d’imaginer une séparation des activités. Les analystes de JPMorgan, l’une des principales banques d’investissement américaines, soulignent en effet qu’une éventuelle fusion avec SpaceX devrait surmonter des obstacles réglementaires complexes, d’autant plus que l’entreprise spatiale est un important fournisseur du département de la Défense des États-Unis et participe à des programmes considérés comme stratégiques pour la sécurité nationale.

Tesla Model 3 Photo : Tesla

Dans le même temps, la Gigafactory de Shanghai reste le site le plus grand et le plus productif de Tesla, avec une capacité supérieure à 950 000 Model 3 et Model Y par an. Au mois de juin, les livraisons des deux modèles assemblés dans l’usine ont progressé de 24,4 % par rapport à la même période de 2025, tandis qu’au deuxième trimestre, les ventes et les exportations ont augmenté au total de 32,8 %.

À la différence de nombreux constructeurs étrangers présents dans le pays, Tesla contrôle directement ses activités sans coentreprise locale et produit en Chine plus de 95 % des composants destinés aux Model 3 et Model Y grâce à un réseau de plus de 400 fournisseurs nationaux, un facteur qui contribue à contenir les coûts de production.