Xiaomi ne se limite plus aux véhicules électriques : voici le SUV avec prolongateur d’autonomie

La gamme Xiaomi continue de s’étoffer. Cette fois, elle s’enrichit d’un nouveau modèle particulièrement important, non pas tant par le segment qu’il vise que par la technologie qu’il introduit.

Jusqu’à il y a quelques mois, Xiaomi était en effet synonyme de voitures 100 % électriques. D’abord la berline SU7, puis le SUV YU7 : deux modèles alimentés exclusivement par batterie. Mais le constructeur chinois change désormais de stratégie et s’apprête à entrer dans l’un des segments les plus porteurs de son marché domestique : celui des SUV électriques à prolongateur d’autonomie (EREV).

Une nouvelle famille de modèles

Le géant de la tech qui, au vu de ses ventes, devient aussi un géant de l’automobile, a annoncé l’arrivée non pas d’un seul modèle, mais d’une nouvelle famille de véhicules qui portera le nom de SkyNomad et reposera sur une nouvelle plateforme spécialement développée pour les voitures à prolongateur d’autonomie, baptisée Kunlun.

La nouvelle plateforme Xiaomi pour les modèles à prolongateur d’autonomie Photo : Xiaomi

Comme de très nombreux modèles chinois dotés de cette technologie, les nouvelles Xiaomi SkyNomad utiliseront un 1.5 turbo quatre cylindres comme générateur d’électricité. Dans ce cas précis, le moteur, développé avec Harbin Dongan Auto Engine, délivre une puissance de 112 kW (152 ch).

Selon la marque, le système est compatible avec de l’essence à 92, 95 et 98 octanes et, lorsque la batterie est déchargée, affiche une consommation limitée à 5,7 l/100 km (cycle WLTC). Le constructeur annonce également des intervalles d’entretien de 30 000 km ou trois ans, tandis que la batterie, le moteur électrique et l’électronique de puissance sont couverts par une garantie de huit ans ou 160 000 km.

Xiaomi SkyNomad N90 Max Photo : Xiaomi

La N90 Max ouvre le bal

Le modèle phare de la gamme à prolongateur d’autonomie sera la SkyNomad N90 Max, un SUV de plus de 5,28 mètres de long, qui pourra être configuré en version cinq places ou sept places (2+2+3). Le véhicule dispose d’une batterie de 76 kWh, de deux moteurs électriques de 210 et 100 kW, et d’une autonomie en mode 100 % électrique de plus de 350 km selon le cycle WLTC.

À ses côtés arrivera également la plus compacte N70 Max, longue d’un peu moins de cinq mètres, proposée avec des batteries de 52 ou 76 kWh et une autonomie électrique pouvant atteindre 380 km.

Pourquoi Xiaomi mise sur le prolongateur d’autonomie

L’aspect le plus intéressant ne concerne toutefois pas tant les chiffres que la stratégie. Ces deux dernières années, le marché chinois a vu exploser les ventes de véhicules EREV, porté par le succès de marques comme Li Auto, Aito, Deepal et Leapmotor.

La formule est simple : offrir une expérience de conduite pratiquement identique à celle d’une voiture électrique, tout en supprimant l’angoisse de la recharge grâce à un petit moteur à essence qui n’intervient que lorsque la batterie est vide. Résultat, l’autonomie totale peut largement dépasser les 1 000 km, sans obliger le conducteur à dépendre uniquement des bornes de recharge.

Xiaomi SkyNomad N90 Max Photo : Xiaomi

Une nouvelle phase pour Xiaomi Auto

Pour Xiaomi , c’est aussi une manière d’élargir son public. Si les SU7 et YU7 s’adressent avant tout à ceux qui sont déjà prêts à passer à l’électrique, la nouvelle famille SkyNomad vise aussi les clients qui parcourent de longues distances ou vivent dans des zones où le réseau de recharge n’est pas encore suffisamment dense.

La SkyNomad ne sera que la deuxième famille de modèles de la marque, mais elle marque une étape importante dans la croissance de Xiaomi Auto. Après avoir démontré sa capacité à rivaliser sur le terrain des électriques pures, le constructeur entre en effet sur le segment aujourd’hui le plus dynamique du marché chinois, celui des grands SUV électriques à autonomie étendue.

Galerie: Xiaomi SkyNomad N90 Max