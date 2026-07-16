Ce maxi SUV est le premier hybride avec plus de 500 km d’autonomie électrique

Même sur un marché automobile aussi immense que la Chine, où les nouveautés font leurs débuts presque toutes les demi-heures, il reste encore des modèles capables de surprendre. C'est le cas du nouveau SkyNomad N90, le grand SUV de Xiaomi long de 5,28 mètres, proposé en 5 ou 7 places, qui annonce une autonomie électrique de 505 km selon le cycle d'homologation chinois CLTC.

Cette version haut de gamme, dotée d'une autonomie record, fera ses débuts au salon automobile de Chengdu le 21 août prochain, comme le rapporte CarNewsChina. Pour l'instant, peu d'autres informations ont filtré, y compris le prix, qui pourrait toutefois se situer autour de 200.000 yuans (moins de 26.000 euros au taux de change actuel).

Batterie de 76 kWh et deux moteurs électriques

À l'origine de ce record annoncé, on trouve l'utilisation d'un groupe motopropulseur hybride à prolongateur d'autonomie, une première dans la jeune histoire automobile de Xiaomi. Le SkyNomad N90 utilise ainsi un moteur essence 1,5 litre à quatre cylindres fourni par Harbin Dongang, dédié à la recharge de la batterie NMC de CALB. À cela s'ajoutent deux moteurs électriques de traction, assurant la transmission intégrale et une puissance totale de 306 kW (416 ch).

SkyNomad N90 Photo : Xiaomi

La capacité de la batterie atteint 76 kWh, une valeur nettement élevée au regard des standards occidentaux, mais en ligne avec les meilleurs modèles à prolongateur d'autonomie chinois de dernière génération, comme par exemple le Leapmotor D19, qui grimpe même à 80,3 kWh. L'autonomie électrique annoncée selon le cycle CLTC est donc de 505 km, tandis que l'autonomie totale assurée par le réservoir d'essence n'a pas encore été précisée.

Bien entouré parmi les hybrides chinoises aux autonomies record

Avec ses 505 km d'autonomie CLTC, le nouveau SkyNomad N90 fait légèrement mieux que les valeurs homologuées du Leapmotor D19 (500 km) et du monospace Leapmotor D99 (480 km), tous deux des modèles à prolongateur d'autonomie aux chiffres remarquables.

Derrière, on retrouve aussi d'autres rivaux directs comme le Xpeng X9 (452 km), l'IM LS9, ou encore les hybrides rechargeables Denza N8L (420 km) et Zeekr 9X (380 km).