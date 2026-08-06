Lucid retarde le lancement de son concurrent du Tesla Model Y pour éviter les

En juin, Lucid a annoncé la suppression de 18 % de ses effectifs dans le cadre d’une restructuration plus large. L’entreprise a également réduit la production dans son usine d’Arizona et reporte désormais le lancement de son crossover électrique de segment intermédiaire, conçu pour rivaliser avec le Tesla Model Y.

Lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre, les dirigeants de Lucid ont révélé que sa nouvelle usine serait prête à démarrer la production du Cosmos au second semestre 2027. Le constructeur devait lancer ce SUV électrique plus tard cette année, mais il préfère le repousser afin d’éviter de commercialiser un véhicule présentant des défauts.

Au cours de cette conférence, Silvio Napoli, le nouveau PDG de Lucid, a déclaré :

« Notre objectif est clair. Le modèle de segment intermédiaire ne sera lancé que lorsque tous les processus et toutes les exigences de qualité auront été respectés. Nous ne répéterons pas les erreurs du passé en mettant un produit sur le marché avant qu’il ne soit prêt. »

Lucid produira le Cosmos dans son usine AM2 en Arabie saoudite. Le site ne sera toutefois pas opérationnel avant le début de l’année prochaine.

Lucid Cosmos Photo : Lucid Motors

Un « reset » en profondeur

Lucid fait face à d’importants obstacles, ce qui impose un « reset fondamental » à l’entreprise, selon son PDG. Les nouveaux plans seront articulés autour de trois axes clés : les coûts, la qualité et la culture d’entreprise.

« Notre manière de fonctionner doit changer », a déclaré Napoli. « S’il ne fait aucun doute que Lucid a apporté sur le marché des innovations de premier plan et des produits remarquables, nous sommes déçus sur plusieurs fronts, et ce depuis bien trop longtemps. »

L’entreprise donnera également la priorité à quatre projets stratégiques pour redresser la situation, dont une réduction de trésorerie de 1,4 milliard de dollars. La nouvelle usine et le Cosmos joueront aussi un rôle essentiel dans ce plan, aux côtés du programme de robotaxi de la marque.

« Nous remettrons l’entreprise sur les rails, car les causes profondes sont opérationnelles et, dans une large mesure, sous notre contrôle », a ajouté Napoli. « Mais pour y parvenir, nous devons revenir aux fondamentaux. Tout notre travail doit se concentrer sur trois piliers essentiels et quatre objectifs impératifs. »

Lucid commercialise actuellement les Air et Gravity, une berline et un SUV de luxe affichés à partir d’environ 70 000 dollars et 80 000 dollars respectivement. Le Lucid Cosmos devrait afficher un prix de départ inférieur à 50 000 dollars.

Source: Lucid