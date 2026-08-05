Une vignette numérique pour circuler sur les routes de Belgique dès 2027 ?

La Belgique se prépare à modifier les conditions d’accès à son réseau routier pour les véhicules légers. À partir du 1er mai 2027, une vignette routière numérique pourrait devenir obligatoire pour les voitures, utilitaires et camping-cars de moins de 3,5 tonnes circulant sur les autoroutes et certaines routes régionales du pays.

Le dispositif, actuellement en préparation, concernerait aussi bien les automobilistes belges que les conducteurs étrangers. Pour les Français, notamment ceux qui traversent régulièrement la frontière pour le travail, les loisirs ou le tourisme, cette évolution représenterait un changement important par rapport à la situation actuelle, où l’usage des autoroutes belges est gratuit pour les véhicules particuliers.

Contrairement aux anciennes vignettes autocollantes encore utilisées dans certains pays européens (comme la Suisse, notamment), le système belge reposerait sur un fonctionnement entièrement numérique. Les usagers devraient enregistrer leur plaque d’immatriculation sur une plateforme dédiée avant d’emprunter le réseau concerné. Une fois la démarche effectuée, les contrôles seraient réalisés automatiquement grâce à des caméras capables de lire les plaques et de vérifier la validité de l’enregistrement.

Le montant de la vignette varierait selon plusieurs critères, notamment le niveau d’émissions du véhicule. Les modèles les plus récents ou à faibles émissions bénéficieraient des tarifs les plus avantageux, tandis que les véhicules plus anciens pourraient être soumis à une contribution plus élevée. Plusieurs formules seraient proposées afin de répondre aux différents usages : pass journalier, vignette de courte durée pour les voyageurs occasionnels ou abonnement annuel pour les conducteurs réguliers.

Les autorités belges justifient cette mesure par la nécessité de financer l’entretien et la modernisation des infrastructures routières. Le pays accueille chaque année plusieurs dizaines de millions de véhicules étrangers en transit, notamment sur les grands axes reliant la France, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Luxembourg.

En cas de circulation sans vignette valide, des sanctions financières sont prévues. Après une phase de transition, les contrevenants pourraient être verbalisés grâce aux contrôles automatisés effectués par le réseau de caméras.

Si elle est confirmée dans sa forme actuelle, cette vignette rapprocherait la Belgique du modèle déjà adopté dans plusieurs pays européens, comme la Suisse, l’Autriche, la Hongrie ou la République tchèque. Pour les automobilistes français amenés à traverser régulièrement le territoire belge, une formalité supplémentaire pourrait ainsi s’ajouter à la préparation de leurs déplacements à partir de 2027.

Seulement un accord de principe pour le moment

Le projet fait toutefois l’objet de plusieurs interrogations juridiques. Comme le rappelle le site spécialisé Eplaque, la vignette belge n’est pour l’instant qu’un accord de principe conclu entre les trois Régions du pays. Les textes d’application doivent encore être adoptés et validés avant une éventuelle entrée en vigueur en 2027.

L’un des principaux points de débat concerne la volonté affichée des autorités belges de compenser le coût de la vignette pour les résidents via une baisse d’autres taxes automobiles. Or, un dispositif similaire avait été abandonné en Allemagne après une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, qui avait estimé qu’il créait une discrimination indirecte envers les conducteurs étrangers.

Selon plusieurs experts cités par Eplaque, le projet belge pourrait donc être confronté aux mêmes obstacles juridiques. La Commission européenne devra notamment examiner sa conformité avec le droit de l’Union avant toute mise en œuvre. Certains pays voisins, dont le Luxembourg, ont déjà indiqué qu’ils suivraient le dossier avec attention.

En l’état, aucune vignette n’est nécessaire pour circuler sur les autoroutes belges. Si l’objectif reste fixé au 1er mai 2027, l’issue du projet dépendra encore de nombreuses étapes politiques et réglementaires dans les mois à venir.