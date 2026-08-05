Près de 2 000 km avec un plein : le record du Qashqai e-POWER

Le Nissan Qashqai e-POWER ajoute un nouveau record à son palmarès. Le SUV du constructeur japonais a obtenu un Guinness World Records après avoir parcouru 1 980 km avec un seul plein d’essence, établissant le record du plus long trajet jamais réalisé par un SUV électrifié non rechargeable doté d’une technologie de type REEV. Le résultat a été obtenu en Colombie, sur un itinéraire mêlant villes, routes extra-urbaines et portions de montagne, puis validé par les juges du Guinness World Records à l’issue de l’essai.

Il s’agit du troisième test longue distance organisé par Nissan, le constructeur automobile japonais, après des expériences similaires au Royaume-Uni et en Australie. L’objectif était de démontrer l’efficacité de la plus récente évolution du système e-POWER dans des conditions de conduite réelles.

Près de 2 000 km entre montagne et côte caraïbe

L’essai s’est déroulé du 14 au 17 juillet 2026, avec un départ de Bogota et une arrivée sur la côte caraïbe colombienne. Le parcours a mis le Qashqai à l’épreuve entre circulation urbaine, autoroutes et routes de montagne, sans aucun ravitaillement intermédiaire. Selon Nissan, chaque étape du trajet a été suivie et certifiée de manière indépendante avant l’homologation du record.

Nissan Qashqai e-POWER entre dans le Guinness avec un seul plein Photo : Nissan

Le résultat dépasse largement l’autonomie annoncée selon le cycle WLTP du Qashqai e-POWER de troisième génération, soit plus de 1 200 km avec le réservoir de 55 litres. Comme c’est souvent le cas dans ce type de défi, la valeur obtenue dépend toutefois aussi des conditions de conduite, du parcours et de la stratégie adoptée pendant le voyage, et ne représente pas une donnée facilement reproductible dans un usage quotidien.

La troisième génération mise sur l’efficience et le confort

L’actuel système e-POWER, introduit en Europe en 2025, conserve son architecture caractéristique : le moteur électrique est le seul à transmettre le couple aux roues, tandis que le moteur essence fonctionne exclusivement comme générateur d’énergie. La nouvelle génération adopte également un groupe motopropulseur modulaire 5-en-1, qui intègre moteur électrique, générateur, onduleur, réducteur et multiplicateur dans une seule unité.

16 Source: Nissan

Par rapport à la version précédente, Nissan annonce une baisse de la consommation de 12 %, à 4,5 l/100 km (soit 22,2 km/l selon le cycle WLTP), des émissions de 102 g/km de CO₂, une réduction du bruit dans l’habitacle de 5,6 dB, une puissance maximale de 205 ch en mode Sport et des intervalles d’entretien allongés de 15 000 à 20 000 km.

Le record établi en Colombie constitue donc avant tout une démonstration du potentiel de cette technologie dans les conditions les plus favorables, plus qu’une indication de l’autonomie qu’un automobiliste peut espérer au quotidien.